Какую спичку нужно перетащить, чтобы равенство стало правильным: быстрая проверка IQ

Головоломки со спичками на первый взгляд могут показаться простыми. Но часто они заставляют попотеть даже самых умных.

Их решение хорошо тренирует мозг и помогает улучшить концентрацию и навыки решения проблем. К тому же, это отличный способ отвлечься от ежедневных переживаний и весело провести время. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Ниже вы увидите изображение, на котором с помощью спичек выложено равенство "6-6=6". Ваша задача состоит в том, чтобы исправить ошибку и сделать это равенство правильным с математической точки зрения.

Для этого вы можете переместить одну спичку. Но какую именно?

Готовы принять этот вызов? Поехали!

Как ваши успехи? Удалось ли вам определить, какую именно спичку нужно переместить?

На самом деле у этой задачи есть два пути решения. Вы могли бы заменить среднюю 6 на 0, и тогда получили бы равенство 6-0=6.

Или же вы могли пойти другим путем, изменив шестерку после знака "=". Тогда вы получили бы равенство 6-6=0.

Оба варианта имеют право на существование.

