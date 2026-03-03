Как остановить разряд iPhone после обновления до iOS 26: проверенные способы

Новая система приносит крупный редизайн и расширенные возможности кастомизации, но в то же время активнее использует фоновые процессы и обновления приложений.

После выхода iOS 26 и последующих обновлений многие владельцы iPhone жалуются на быстрое разряжение батареи – процент падает заметно быстрее, чем раньше при обычном использовании.

Эксперты по мобильным устройствам подсказали, как вернуть автономность вашему iPhone с помощью простых настроек.

Почему iOS 26 быстро разряжается

Новая система приносит крупный редизайн, улучшенный ИИ Apple Intelligence и расширенные возможности кастомизации, но в то же время активнее использует фоновые процессы, службы геолокации и обновления приложений.

Это приводит к увеличенному энергопотреблению, особенно в первые недели после обновления. Если проблемы не исчезают в течение данного промежутка, вот что вы можете сделать.

Как оптимизировать iOS 26

Отключите обновление приложений в фоновом режиме . Самая частая причина повышенного разряда – "Background App Refresh". Отключите его полностью или только для тех приложений, которым это не нужно. Это уменьшит нагрузку на процессор и батарею.

Проверьте доступ к геолокации . Большинство приложений запрашивают доступ к местоположению "Всегда", даже когда вы их не используете. Переключите доступ к "При использовании" – это снижает постоянную работу GPS.

Включите режим экономии энергопотребления . Этот режим автоматически ограничивает фоновые задачи, визуальные эффекты, загрузки и обновления, помогая продлить время работы iPhone

. Этот режим автоматически ограничивает фоновые задачи, визуальные эффекты, загрузки и обновления, помогая продлить время работы iPhone Подкорректируйте яркость и уведомления. Снижения яркости экрана способствует более эффективному энергопотреблению, а отключение ненужных уведомлений – уменьшению активного использования экрана.

Также пользователи могут включить темный режим на OLED-экранах – он потребляет меньше энергии и помогает снизить нагрузку на батарейку. Ну и регулярно проверяйте в разделе "Аккумулятор", какие программы расходуют больше всего заряда, чтобы вовремя ограничить их фоновую активность.

Следование советам, изложенным выше, может значительно продлить срок службы аккумулятора iPhone и улучшить автономность телефона даже после обновления iOS. Даже небольшие изменения могут иметь большое значение для обеспечения долгого жизненного цикла аккумулятора.

