Вместо войны эвакуация: Германия опровергла слухи о военных действиях против Ирана

В МИД страны заявили, что начнут масштабную эвакуацию тысяч немецких граждан из Саудовской Аравии и Омана.

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль сообщил, что Берлин не будет вступать в войну с Ираном, а будет спасать немцев с помощью авиакомпании Lufthansa, сообщает DW. Информацию о рассмотрении участия Бундесвера (бомбардировками и военной поддержкой) в операции против Ирана обнародовали издания Clash и GLZRadio. Сообщалось, что Германия и США уже начали планировать совместные военные действия.

Хотя Бундесвер не будет участвовать в войне США, Израиля и Ирана, но немецкие солдаты будут защищаться в случае нападения. DW сообщила, что военные объекты с солдатами Бундесвера в Ираке и Иордании попали под обстрел со стороны Ирана.

Кроме того, "евротройка" (Германия, Франция и Великобритания) угрожает Ирану присоединением к США и Израилю после атак на своих солдат. Великобритания уже разрешила Штатам использовать собственные базы для ответных ударов по Ирану.

Как будет проходить эвакуация граждан Германии

По словам чиновника, в настоящее время насчитывается около 30 тысяч граждан ФРГ, которые рискуют пострадать от боевых действий. Вадефуль сказал, что первыми на борт попадут дети и беременные женщины. Также в приоритетном списке находятся больные.

Кризисные группы поддержки уже вылетели в Маскат, Доху и Дубай. Специалисты ищут пути для вывоза людей даже по суше. Специальные команды изучают ситуацию на пограничных переходах. В частности, дипломаты из Каира помогают гражданам выехать с территории Израиля.

Что сейчас происходит с туристами на Ближнем Востоке

Из-за иранских ракетных и дронных ударов в авиационном сообщении региона образовался настоящий хаос. Туристы не могут покинуть опасные зоны из-за отмены более 600 рейсов.

Однако для состоятельных людей есть возможность вылететь частными самолетами. Богачи готовы платить до 350 тысяч долларов, чтобы покинуть Ближний Восток.

Известная украинская певица MamaRika тоже не может покинуть ОАЭ вместе со своим маленьким сыном. Певица рассказала о ситуации в Дубае.

