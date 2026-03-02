Катар и ОАЭ в частном порядке обратились к США в попытке вернуть события на Ближнем Востоке на дипломатический путь.

Объединенные Арабские Эмираты и Катар через союзников хотят убедить президента США Дональда Трампа принять меры, чтобы сократить продолжительность военных операций США против Ирана.

Как пишет Вloomberg со ссылкой на источники, страны стремятся "создать широкую коалицию для быстрого и дипломатического прекращения конфликта". Они пытаются предотвратить региональную эскалацию и длительный ценовой шок на энергоносители. Согласно катарской оценке, если судоходные пути в регионе будут оставаться нарушенными до середины текущей недели, то можно ожидать "более значительной реакции рынка на цены на природный газ, чем резкий рост в понедельник".

Также ОАЭ и Катар в частном порядке работают над быстрым улучшением своих возможностей противовоздушной обороны.

Видео дня

"ОАЭ обратились к союзникам с просьбой о помощи в сфере ПВО средней дальности. А Катар попросил о помощи в противодействии атакам дронов, которые стали большей угрозой, чем баллистические ракеты. Запасов ракет-перехватчиков Patriot Катару хватит на четыре дня при нынешних темпах использования", - пишет Bloomberg.

Издание добавило, что президент ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нахайян и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани в течение последних дней провели телефонные переговоры с рядом европейских лидеров, включая премьера Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Украина может помочь сбивать иранские дроны

Напомним, что Украина готова помочь странам Ближнего Востока сбивать иранские дроны. Но, как отметил Владимир Зеленский, если перед этим лидеры арабских государств смогут договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о перемирии.

Вас также могут заинтересовать новости: