На какой авиабазе США держат наибольшее количество истребителей

На этой базе находится 138 самолетов, готовых к вылету.

Армия Соединенных Штатов Америки эксплуатирует более 5 тысяч самолетов. 2027 из них – истребители или самолеты, предназначенные для непосредственных атак.

Этот парк истребителей Штаты держат на авиабазах, разбросанных по всему миру. Ресурс Slash Gear рассказал, какая из американских авиабаз является "домом" для наибольшего количества истребителей.

Так, авиабаза Люк в штате Аризона является фактической базой истребителей F-16 Fighting Falcon. Она служит учебной базой для истребителей 56-го истребительного крыла. На этой базе находится 138 самолетов, готовых к вылету, что делает ее "крупнейшим истребительным крылом в ВВС США", согласно данным Командования воздушного образования и подготовки.

"Если вас назначили пилотом F-16 в ВВС США, авиабаза Люк, вероятно, станет вашим домом на некоторое время, пока вы будете осваивать азы профессии. База ВВС Люк названа в честь лейтенанта Фрэнка Люка-младшего, трехкратного аса Первой мировой войны и кавалера Медали Почета. В 1918 году Люк сбил 18 самолетов на своем французском биплане SPAD. Сама база начала функционировать в 1940 году, в начале Второй мировой войны", – рассказывает ресурс.

Сегодня база, расположенная в пустыне Сонора, является также домом для испытательного полигона Барри М. Голдвотера. Именно там пилоты из стран-союзниц США могут учиться летать. На авиабазе Люк учат управлять не только F-16, но и F-35 Lightning II.

Крупнейшие военно-морские базы США

Ранее мы рассказывали о 10 крупнейших военно-морских базах Соединенных Штатов Америки. Лидер в этом списке имеет площадь 23 069 га.

Речь идет о базе Coronado, где служат около 36 тысяч военных и гражданских работников. База поддерживает три авианосца, 17 эскадрилий и подразделения SEAL.

На втором месте в рейтинге оказалась известная Перл-Харбор. Она является стратегическим центром Тихоокеанского региона и способна принимать все типы авианосцев и крупные боевые корабли.

