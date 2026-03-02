ОАЭ и Катар склоняют США к переговорам с Ираном из-за угрозы рынку газа и нефти,- Bloomberg

ОАЭ и Катар стремятся создать широкую коалицию для скорейшего дипломатического урегулирования конфликта.

Объединенные Арабские Эмираты и Катар в частном порядке лоббируют союзников, чтобы те помогли им убедить президента США Дональда Трампа перейти к дипломатическому решению конфликта с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, ОАЭ и Катар стремятся создать широкую коалицию для скорейшего дипломатического урегулирования конфликта, чтобы предотвратить эскалацию в регионе. Также они опасаются резкого роста цен на энергоносители.

По оценке экспертов из Катара, цены на природный газ могут взлететь, если судоходные пути в регионе останутся серьезно нарушенными до середины этой недели. Они заявили в разговоре с журналистами, что рост цен может оказаться значительно существеннее скачка, который произошел 2 марта.

В агентстве напомнили, что Катар прекратил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире экспортном объекте после того, как он стал целью атаки иранских дронов. Это привело к тому, что цены на газ в Европе выросли более чем на 50%.

Также, по словам источников, ОАЭ и Катар работают над быстрым усилением своих систем противовоздушной обороны. Правительства этих стран сомневаются в том, что Трамп прекратит военную операцию против Ирана в ближайшее время.

Собеседники агентства поделились, что ОАЭ обратились к своим союзникам с просьбой о помощи в усилении ПВО средней дальности, а Катар попросил о помощи в борьбе с атаками беспилотников, который оказались более серьезной угрозой, чем баллистические ракеты. В агентстве выяснили, что запасов ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot у Катара хватит на четыре дня при текущем уровне использования.

Иранские атаки остановили производство сжиженного газа в Катаре

Ранее Reuters писало, что 2 марта Катар остановил производство сжиженного природного газа после того, как два иранских дрона нанесли удар по энергетическим объектам компании QatarEnergy.

В агентстве отметили, что Катар обеспечивает примерно 20% мирового спроса на сжиженный газ и играет важную роль в сбалансировании потребностей азиатского и европейского рынков. Более того, Катар является вторым в мире экспортером сжиженного газа после США.

Кроме того, по данным источника агентства, после удара дрона остановился крупнейший в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающий завод. Отмечается, что это была мера предосторожности.

