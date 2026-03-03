Натуральные методы могут эффективно и безопасно помочь в уборке квартиры.

Чтобы очистить швы между плиткой натуральным методом, могут помочь пищевая сода и перекись водорода. Как пишет известная советчица Марта Стюарт, эта комбинация идеальна, поскольку она одновременно решает обе проблемы, связанные с затиркой – вымывает старую грязь из пористой поверхности и легкие пятна.

"Пищевая сода – это мягкий абразив, который позволяет удалить грязь из крошечных пор и текстуры затирки, не повреждая саму затирку", – пояснила эксперт по уборке и профессиональный организатор пространства Елена Наварро. Между тем перекись водорода обладает способностью окислять и осветлять: она расщепляет органические пятна и действует как мягкий отбеливатель.

"Поэтому при нанесении на загрязненную затирку перекись обеспечивает быстрое осветление участка, делая его чище и белее", – добавила она.

Для очистки затирки можно использовать обычную 3-процентную перекись водорода, которую можно приобрести в аптеке. Но нужно надеть перчатки и избегать попадания смеси в глаза.

Также следует избегать контакта смеси с натуральным камнем, таким как полированный мрамор или травертин, поскольку перекись может повредить покрытие.

Однако, самое важное помнить, что никогда не стоит смешивать пасту из перекиси водорода с отбеливателем, уксусом или любыми другими химическими веществами, которые могут реагировать друг с другом. Наконец, убедитесь, что в комнате, где вы чистите, есть хорошая вентиляция, и сначала протестируйте раствор на незаметном участке затирки.

Как чистить затирку пастой из соды и перекиси

Этот метод уборки начинается с сухой чистки: пропылесосьте или подметите участок затирки перед нанесением пасты.

Протрите затирку слегка влажной тряпкой, удаляя любую пыль.

Смешайте примерно две части пищевой соды с одной частью перекиси водорода – это 3-процентный раствор.

Нанесите пасту непосредственно на линии затирки, используя небольшую кисть или пальцы в перчатках.

Равномерно и тонко распределите пасту по линиям затирки, избегая комков.

Дайте пасте подействовать примерно от пяти до десяти минут.

Используйте щетку с жесткой щетиной или старую зубную щетку, чтобы осторожно почистить линии затирки круговыми движениями.

Промывайте затирку чистой водой, пока не будут удалены все остатки.

Дайте затирке полностью высохнуть, прежде чем наступать на нее или определять, нужны ли дополнительные слои.

Если затирка жирная, например, на кухонных полах и вокруг плит, можно добавить небольшое количество обычного моющего средства для посуды, чтобы помочь удалить любые остатки масла.

Как отмыть сложные участки

К особо грязной затирке следует подходить так же, как и к пятнам. "Чтобы размягчить поверхностные загрязнения на линиях затирки, сначала потрите линии горячей водой и щеткой", – пояснила Наварро. Далее нужно нанести немного более густую пасту из пищевой соды и перекиси, увеличивая время выдержки до 15 минут и следя за тем, чтобы паста не высохла. Если проблема серьезная, сверху можно наложить влажные бумажные полотенца или старые белые ткани, чтобы дольше сохранять влагу и позволить перекиси воды продолжать действовать на пятна. Кроме того, Наварро советует повторять весь процесс очистки два-три раза, что менее агрессивно воздействует на затирку, чем однократная тщательная чистка.

Как избавиться от плесени в ванной комнате

Напомним, что влажная и темная ванная комната - почти идеальное место для распространения плесени. При этом она часто локализуется в швах между плиткой. С помощью правильных инструментов и методов вполне возможно удалить плесень без повторной затирки швов или использования агрессивных химикатов.

