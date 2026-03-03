Чтобы очистить швы между плиткой натуральным методом, могут помочь пищевая сода и перекись водорода. Как пишет известная советчица Марта Стюарт, эта комбинация идеальна, поскольку она одновременно решает обе проблемы, связанные с затиркой – вымывает старую грязь из пористой поверхности и легкие пятна.
"Пищевая сода – это мягкий абразив, который позволяет удалить грязь из крошечных пор и текстуры затирки, не повреждая саму затирку", – пояснила эксперт по уборке и профессиональный организатор пространства Елена Наварро. Между тем перекись водорода обладает способностью окислять и осветлять: она расщепляет органические пятна и действует как мягкий отбеливатель.
"Поэтому при нанесении на загрязненную затирку перекись обеспечивает быстрое осветление участка, делая его чище и белее", – добавила она.
Для очистки затирки можно использовать обычную 3-процентную перекись водорода, которую можно приобрести в аптеке. Но нужно надеть перчатки и избегать попадания смеси в глаза.
Также следует избегать контакта смеси с натуральным камнем, таким как полированный мрамор или травертин, поскольку перекись может повредить покрытие.
Однако, самое важное помнить, что никогда не стоит смешивать пасту из перекиси водорода с отбеливателем, уксусом или любыми другими химическими веществами, которые могут реагировать друг с другом. Наконец, убедитесь, что в комнате, где вы чистите, есть хорошая вентиляция, и сначала протестируйте раствор на незаметном участке затирки.
Как чистить затирку пастой из соды и перекиси
Этот метод уборки начинается с сухой чистки: пропылесосьте или подметите участок затирки перед нанесением пасты.
- Протрите затирку слегка влажной тряпкой, удаляя любую пыль.
- Смешайте примерно две части пищевой соды с одной частью перекиси водорода – это 3-процентный раствор.
- Нанесите пасту непосредственно на линии затирки, используя небольшую кисть или пальцы в перчатках.
- Равномерно и тонко распределите пасту по линиям затирки, избегая комков.
- Дайте пасте подействовать примерно от пяти до десяти минут.
- Используйте щетку с жесткой щетиной или старую зубную щетку, чтобы осторожно почистить линии затирки круговыми движениями.
- Промывайте затирку чистой водой, пока не будут удалены все остатки.
- Дайте затирке полностью высохнуть, прежде чем наступать на нее или определять, нужны ли дополнительные слои.
Если затирка жирная, например, на кухонных полах и вокруг плит, можно добавить небольшое количество обычного моющего средства для посуды, чтобы помочь удалить любые остатки масла.
Как отмыть сложные участки
К особо грязной затирке следует подходить так же, как и к пятнам. "Чтобы размягчить поверхностные загрязнения на линиях затирки, сначала потрите линии горячей водой и щеткой", – пояснила Наварро. Далее нужно нанести немного более густую пасту из пищевой соды и перекиси, увеличивая время выдержки до 15 минут и следя за тем, чтобы паста не высохла. Если проблема серьезная, сверху можно наложить влажные бумажные полотенца или старые белые ткани, чтобы дольше сохранять влагу и позволить перекиси воды продолжать действовать на пятна. Кроме того, Наварро советует повторять весь процесс очистки два-три раза, что менее агрессивно воздействует на затирку, чем однократная тщательная чистка.
Как избавиться от плесени в ванной комнате
Напомним, что влажная и темная ванная комната - почти идеальное место для распространения плесени. При этом она часто локализуется в швах между плиткой. С помощью правильных инструментов и методов вполне возможно удалить плесень без повторной затирки швов или использования агрессивных химикатов.