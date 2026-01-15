Атаки при -15°C: эксперт назвал ситуацию с энергетикой Киева беспрецедентной

В мире не было прецедентов атак на энергетическую инфраструктуру при морозах около −15 °C в городе с централизованным отоплением.

Киев переживает самую сложную ситуацию в энергетике с начала полномасштабной войны России против Украины. Об этом в интервью Bihus Info сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Объективно более сложной ситуации за время войны не было. Никогда в мире не было атак при -15°C на город, в котором есть центральное отопление и который был разрушен", - сказал он.

По словам эксперта, ситуация тяжелая по двум причинам: погода и массированные обстрелы теплоэлектроцентралей и высоковольтных подстанций.

Видео дня

В то же время Харченко отмечает, что если убрать фактор атак, то примерно через неделю потребители получили бы стабильные графики.

"Они не были бы по 4 часа, а были бы 8-10 часов в сутки. Но они были бы стабильные и нормально предсказуемые. За две недели у нас были бы графики 4-6 часов в сутки и дальше шаг за шагом становилось бы лучше. Но, к сожалению, атаки мы сейчас прогнозировать не можем, а они в этот график точно вмешаются", - добавил Харченко.

Ситуация в энергосистеме Киева - главные новости

В столице и части Киевской области продолжаются экстренные отключения. В Полтавской и Сумской областях утром 15 января были введены аварийные отключения. Решение принято в связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме в результате российских обстрелов.

В первый месяц 2026 года Россия существенно усилила обстрелы энергетической инфраструктуры Киева. Недавно россияне атаковали крупнейшие столичные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – временно оставив без тепла половину Киева в трескучие морозы. Около 400 домов в столице по-прежнему остаются без отопления.

При этом премьер-министр Юлия Свириденко пообещала, что в столице введут облегченные графики подачи электроэнергии потребителям уже с вечера четверга – при условии отсутствия новых атак на инфраструктуру.

Вас также могут заинтересовать новости: