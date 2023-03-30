Отмечается, что существует огромный потенциал двустороннего сотрудничества в сфере производства и транспортировки водорода.

Германия рассматривает проекты модернизации украинской газотранспортной системы для транспортировки водорода.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины. Так, министр энергетики Герман Галущенко обсудил с госсекретарем офиса федерального канцлера Германии Йоргом Кукисом восстановление украинского энергосектора. Оба подчеркнули важность "зеленой" трансформации и избавления от зависимости от российских энергетических ресурсов.

"В частности, есть огромный потенциал двустороннего сотрудничества в сфере производства и транспортировки водорода. Германия рассматривает соответствующие проекты, среди которых - возможная модернизация украинской ГТС для транспортировки водорода", - говорится в сообщении.

Также министр энергетики акцентировал на том, что Россия должна понести ответственность за ядерный терроризм, к которому прибегают ее военные, обстреливая и обесточивая атомные станции в Украине. Ответом цивилизованных стран должно стать исключение России из мирового рынка ядерных технологий и расширение санкций.

"Украинская и немецкая стороны засвидетельствовали наличие консенсуса между странами в вопросе введения санкций в отношении атомной отрасли РФ, а также обсудили украинский опыт отказа от российского ядерного топлива", - добавили в пресс-службе.

Германия сделала прорыв в использовании водородного двигателя

Напомним, что в сентябре правительство Германии сделало прорыв в использовании поездов на водородном двигателе. Такую инновацию ввел железнодорожный оператор LNVG, отказавшись от поездов, которые ходят на дизеле.

По данным СМИ, страна будет использовать первые в мире поезда, которые на 100% движутся на электроэнергии, вырабатываемой водородом. Таким поезд в среднем может проехать примерно 1000 километров без дозаправки.

Сейчас Украина, по примеру Германии, также пытается модернизировать свои ГТС для того, чтобы усилили свою роль страны-поставщика электроэнергии.

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