Такой поезд может проехать 1000 километров без дозаправки.

Немецкий региональный железнодорожный оператор LNVG больше не будет покупать дизель-поезда. Им на замену пришли первые в мире поезда на 100% водородном двигателе.

Об этом пишет Good News Network.

Отмечается, что такой поезд может проехать 1000 километров без дозаправки. Внутри топливных элементов водород, хранящийся на крыше поезда, сочетается с кислородом для выработки энергии. Когда водород и кислород объединяются, единственное, что остается, - это вода.

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"Мы больше не будем покупать дизель-поезда, чтобы сделать еще больше для борьбы с изменением климата, – сказала пресс-секретарь LNVG Кармен Швабле. – Мы также убеждены, что дизель-поезда больше не будут экономически жизнеспособными в будущем".

Поезд на водороде:

16 сентября 2018 года первый в мире поезд на водороде выполнил свой тестовый рейс в Германии.

Транспортное средство было разработано и изготовлено в немецком городе Зальцгиттер французской компанией Alstom - европейским первопроходцем в области высокоскоростных электропоездов.