Украина намерена в среднесрочной перспективе транспортировать в страны Европейского Союза водород, используя мощности своей газотранспортной системы.

Украина в будущем стремится стать главным поставщиком водорода, который производится с использованием возобновляемых источников энергии, в Европу.

Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам телефонного разговора премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Федерального канцлера Австрии Карла Нехаммера.

Шмыгаль отметил, что в будущем Украина стремится стать главным поставщиком зеленого водорода в Европу, поэтому наша страна рассчитывает на политическую поддержку Австрии в реализации проекта по производству зеленого водорода в Украине.

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Также Шмыгаль подчеркнул, что существует большой потенциал для расширения украинско-австрийского делового и инвестиционного сотрудничества.

Украина и водородная стратегия:

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина намерена в среднесрочной перспективе транспортировать в страны Европейского Союза водород, используя мощности своей газотранспортной системы.

Министерство энергетики в ближайшее время разработает стратегию водородной экономики Украины и регуляторное поле для запуска рынка водорода в нашей стране.

Водородная стратегия является неотъемлемой частью Европейского зеленого соглашения. Эта масштабная инициатива призвана превратить Европу в первый климатически нейтральный континент к 2050 году. Еврокомиссия отдельно выделяет Украину как приоритетного партнера в развитии водородной энергетики, учитывая ее природные ресурсы, взаимосвязанность инфраструктуры и технологическое развитие.

В июне Министерство энергетики Украины присоединилось к Европейскому альянсу по чистому водороду.