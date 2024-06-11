Часть Европы обеспокоена окончанием соглашения о поставках.

Европейские чиновники ведут переговоры, чтобы газ продолжал поступать через ключевой российско-украинский трубопровод. Они пытаются предотвратить дальнейшее разрушение энергоснабжения на континенте из-за войны, развязанной Москвой, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Европа пытается отвыкнуть от российского газа, но несколько восточноевропейских стран продолжают получать его через трубопровод, который пересекает Украину. Соглашение, которое покрывает эту транзитную схему, заканчивается в конце этого года. И в условиях продолжающейся войны большинство наблюдателей рынка ожидают, что поставки газа наконец прекратятся.

Но европейские чиновники и представители компаний ведут закрытые переговоры с украинскими коллегами о том, как обеспечить поставки газа в следующем году. Один из вариантов, который обсуждается, заключается в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы, направляющиеся в Европу. Такая договоренность позволила бы Европе избежать неудобств, связанных с покупкой российского газа в то время, когда она пытается сократить доходы Москвы, пишет агентство.

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По словам журналистов, идея набирает обороты, поскольку становится понятно, что Украина была бы в выигрыше. Доходы от транзита составили около 1 миллиарда долларов в 2021 году, что обеспечило критически важное финансирование для разрушенной войной экономики. Существуют также опасения, что заброшенные трубопроводы могут стать военными целями.

Переговоры находятся на ранней стадии, и люди, знакомые с этим вопросом, ожидают, что решения будут приняты только в конце этого года, когда на них будут давить дедлайн и начало европейской зимы. Многие детали еще нужно согласовать, и не ясно, будет ли заключено соглашение. Развитие событий на поле боя также может быть фактором.

"Есть два фактора, о которых мы всегда должны помнить. Один из них заключается в том, что Украина имеет невероятную инфраструктуру транзита и хранения газа, которую необходимо использовать, и Украина склонна использовать эту инфраструктуру, потому что она приносит много преимуществ", – сказал в интервью Bloomberg председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

Он исключил любые планы, предусматривающие сотрудничество с российским ПАО "Газпром", и сказал, что импорт газа из Азербайджана "может иметь определенное будущее".

Uniper SE, газовый гигант, который был национализирован Германией, поскольку энергетический кризис разрушил его бизнес-модель, был вовлечен в дискуссии, по словам некоторых людей. А Словакия является одной из ключевых стран, которые могли бы получить выгоду от такой сделки, и премьер-министр Роберт Фицо говорил о такой возможности в прошлом месяце после поездки в Азербайджан, не предоставляя деталей.

Транзит российского газа

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон ранее заявляла, что в Европейском Союзе готовятся к возможному внезапному прекращению поставок российского газа после того, как истечет срок контракта по транзиту между Украиной и РФ в конце 2024 года.

Ранее УНИАН писал, что Украина ставит под удар поставки российского газа в Европу. Транзит через Украину – один из самых больших рисков для поставок природного газа в Европу следующей зимой. В конце 2024 года истекает срок действия пятилетнего соглашения, которое регулирует поставки российского газа через территорию соседней страны. Некоторые надежды на возможность заключения коммерческих сделок оставались.

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