Он отметил, что узнал эту новость случайно.

Известный телеведущий Алексей Суханов, который в начале полномасштабной войны осудил кровавый режим Кремля и поддержал украинцев, получил статус иностранного агента в РФ.

Об этом он написал в своем Instagram. Алексей отметил, что не следит за новостями страны-агрессора и о решении дать ему такой статус узнал случайно от знакомых.

"Никогда бы об этом не узнал, если бы меня не начали поздравлять. Оказалось, что - цитата - "Минюст РФ внес в список иноагентов украинского журналиста Суханова". "Спасибо. На*рать!" - отреагировала на эту новость моя подруга и она была права! Умный поймет, а остальные - за российским кораблем, потому что паспорт у меня один - паспорт Украины!" - отметил Суханов.

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К слову, Алексей уже много лет живет и работает в Украине. Также мужчина в совершенстве выучил украинский язык и с 2014 года поддерживает украинцев. По его словам, он уничтожил свой паспорт РФ, а с 2022 года получил украинское гражданство, которым очень гордится.

Напомним, ранее ведущий Алексей Суханов ответил, общается ли со своими родителями из России.

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