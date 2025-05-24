Евросоюз может отложить CBAM для Украины до 2027 года, но Киев еще не подал официальный запрос.

Европейская комиссия готова отложить полный запуск Механизма корректировки границ выбросов углерода (CBAM) для Украины до 1 февраля 2027 года. Но Киев еще не подал официальный запрос.

Об этом пишет европейское издание Carbon Pulse. Согласно правилам CBAM, отсрочка требует от пострадавшей страны официального применения статьи 30.7, которая позволяет вносить временные корректировки при исключительных обстоятельствах. Затем Комиссия должна подать отчет в Европейский парламент и Совет стран ЕС вместе с законодательным предложением.

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"Эта процедура предполагает, что любое окончательное решение столкнется со значительными бюрократическими преградами. Но, несмотря на формирование рабочей группы CBAM в 2021 году для координации с официальными лицами ЕС, Украина еще не подала официальное обращение", - указывают в издании.

Запрос Украины в Европейскую комиссию об исключении CBAM, похоже, был отложен, поскольку Киев стал приоритетом для решения более острого вопроса установления пересмотренной беспошлинной системы для украинского экспорта, в частности в отношении сельскохозяйственных товаров, сказал в комментарии Carbon Pulse директор украинского GMK Center Станислав Зинченко.

Торговый представитель страны Тарас Качка сообщил, что Министерство экономики готовит официальный запрос в Комиссию, включая общее исключение и отдельное обращение по электроэнергии. Между тем, критически важно для Украины завершить запрос в течение следующих четырех-пяти месяцев, чтобы избежать перебоев в торговле, говорит Зинченко.

В издании также подчеркнули, что украинские промышленные группы прошлым летом призвали премьер-министра попросить ЕС применить подход CBAM только для отчетности для Украины во время военного положения и ранней реконструкции. Также к срочным переговорам призвали Европейская Бизнес Ассоциация и Национальная ассоциация добывающих отраслей.

"CBAM, который накладывает связанные с выбросами углерода сборы на импорт в ЕС чугуна, стали, цемента, алюминия, удобрений и электроэнергии, должен вступить в полную готовность 1 января 2026 года. С этого момента импортеры должны будут покупать сертификаты CBAM по цене, эквивалентной ценам в Системе торговли выбросами ЕС (ETS). Разрушенная войной экономика Украины испытывает наибольшие нагрузки от полного внедрения CBAM, введения нового сбора на выбросы углерода на товары, которые составляют пятую часть экспорта Киева в блок. Этот механизм может привести к потере $2,7 млрд инвестиций для Украины до 2030 года", - отметили в издании.

Ранее в Федерации работодателей Украины посчитали, что после вступления в силу в ЕС всех положений механизма углеродной корректировки СВАМ, уже в 2026 году Украина может потерять 4,6% ВВП, а к 2034 году количество рабочих мест может сократиться на 120 тысяч.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности - отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны.

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