Эту помощь оказывало предыдущее правительство страны, в то время как действующая власть никакой помощи не предоставила.

Словакия должна требовать от Украины часть украинских природных ресурсов в обмен на ранее оказанную военную помощь. С такой инициативой выступили представители правящей парламентской коалиции, пишет Teraz.

Так, Словацкая национальная партия (SNS), которая входит в правящую коалицию, призвала премьер-министра Роберта Фицо инициировать в рамках Евросоюза механизм, по которому страны блока смогут получить часть украинских минеральных ресурсов.

"Никогда в истории ни одного государства не было такого подписания соглашения, как это сделал президент Зеленский в отношении США. Помощь Европейского Союза приближается к объему помощи США. Если Украина передаст все свои минеральные богатства США, Украине нечем будет вернуть помощь европейским государствам", - заявила представительница партии SNS Зузана Шкопцова.

Видео дня

При этом она прямо признала, что стремление США эксклюзивно получать украинские полезные ископаемые является нелогичным и неэтичным по отношению к Украине.

Председатель SNS Андрей Данко намерен уже в понедельник официально передать словацкому правительству соответствующий запрос. В частности, в этом документе есть призыв посчитать расходы Словакии на помощь Украине и подготовить соответствующие документы для премьер-министра. По словам националистов, Словакия помогла Украине на сумму более трех миллиардов евро и теперь должна получить компенсацию за свою помощь так же, как ее получили США.

"Если Украина уже решила оплатить помощь от США во время конфликта с Российской Федерацией, то непонятно, почему она не делает этого в отношении Европейского Союза", - сказала Шкопцова.

SNS считает, что премьер-министр Фицо поднимет этот вопрос на следующей встрече премьер-министров ЕС, чтобы они могли обратиться к руководству Европейского Союза.

Помощь Украине от Словакии и соглашение о недрах с США

Как писал УНИАН, несмотря на свои ограниченные военные и финансовые ресурсы, Словакия была одним из важных поставщиков оружия и военной техники для Украины в первые месяцы полномасштабной войны. В частности Словакия была первой страной, которая передала Украине систему ПВО - в апреле 2022 года. Также Словакия передавала Украине самоходные пушки, истребители и другое оружие.

Однако все эти поставки осуществлялись по решению предыдущего правительства страны. Осенью 2023 года в Словакии состоялись выборы, по результатам которых состав правительства изменился, и страну возглавил Роберт Фицо - сторонник России и критик Украины. Он сразу остановил всю бесплатную помощь Киеву, но позволил словацким компаниям выполнять военные заказы Украины на коммерческой основе.

Что касается украинско-американского соглашения о недрах, то оно не предусматривает передачу США украинских природных ресурсов, как об этом заявили словацкие парламентарии. Также по этому соглашению Украина не будет предоставлять США каких-либо компенсаций за уже оказанную военную помощь. На самом деле соглашение предусматривает создание совместного инвестиционного фонда, который будет наполняться частично доходами от новых лицензий на добычу ископаемых в Украине и частично в него может быть зачислена новая военная помощь США, если таковая будет предоставляться.

Вас также могут заинтересовать новости: