Презентация смартфонов состоится в октябре.

Все меньше брендов выпускают телефоны с флагманскими параметрами и небольшими габаритами – очевидно, что большинство пользователей отдают предпочтение лопатам. Хотя надежду для сегмента дают уже вышедший Vivo X200 Pro mini и ожидаемый Xiaomi 16.

К компании любителей компактных смартфонов присоединилась китайская Honor. По данным надежного инсайдера, аппарат получит название Honor Magic 8 Mini и будет представлен в октябре 2025 года вместе с другими моделями Honor Magic 8.

Устройство оснастят 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и топовым процессором следующего поколения MediaTek Dimensity 9500. При этом cтаршие модели Magic 8 и Magic 8 Pro выйдут с чипом Snapdragon 8 Elite 2.

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Еще у маленького телефона будет тройная камера с основным сенсором на 50 Мп, функции ИИ для обработки изображений и аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Honor рассчитывает привлечь пользователей, которым важен баланс между компактностью и передовыми технологиями. Цена пока не раскрыта.

Отмечается, что интерес к компактным гаджетам усилился после успешного выхода Vivo X200 Pro mini в марте этого года. Это самый маленький Android-флагман нового поколения с 6.3-дюймовым экраном и процессором Dimensity 9400.

Ожидается, что ультратонкие смартфоны станут трендом в 2025 году. Уже известно, что Apple вслед за Samsung выпустит iPhone 17 Air этой осенью. По слухам, он получит только один динамик, одну заднюю камеру и не будет поддерживать SIM-карты. А емкость аккумулятора составит всего 2800 мАч.

В то же время в 2025 году на рынке начали появляться телефоны с батареями 7500 и даже 8000 мАч. Примечательно, что большинство из них выступают в среднем ценовом сегменте.

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