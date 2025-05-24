Столичные власти рассказали о масштабах разрушений в городе из-за вражеской атаки и отметили, что больше всего пострадал Оболонский район.

Киев пережил одну из самых массированных комбинированных атак. Враг совершенствует собственные тактики применения дронов, одновременно бьет баллистикой.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА), по состоянию на 08:00 общая картина следующая: в Голосеевском районе обломки сбитого дрона упали в нескольких местах, в результате чего пострадал один человек, повреждены 5 автомобилей.

Святошинскому району на этот раз снова сильно досталось. Здесь пострадала нежилая инфраструктура в нескольких локациях. Пожар локализован, сейчас продолжается ликвидация отдельных очагов. Пока информация о пострадавших не поступала.

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В Соломенском районе в результате атаки зафиксировано возгорание на 4,5 этажах дома. 7 человек пострадали, от 35 до 63 лет. У них различные травмы.

В Шевченковском районе зафиксирован пожар в нежилой застройке. По состоянию на сейчас возгорание локализовано.

В Днепровском районе обломки вражеских целей повредили квартиру на 3 этаже многоэтажки. "Есть двое пострадавших, по состоянию на сейчас", - отметили в КГВА. В Нацполиции добавили, что это супруги, мужчина и женщина 40 и 41 лет, которым в квартиру на пятом этаже залетел обломок.

Сильно досталось Оболонскому району. "По состоянию на сейчас по меньшей мере 4 локации с повреждениями. Обломки сбитой цели упали на открытой территории в нескольких местах. Также пострадал торговый центр, но без пожара", - детализировали в КГВА.

Там отметили, что сильнее всего в Оболонском районе пострадала жилая многоэтажка. Дрон повредил ряд квартир на 3-6 этажах. "Здесь пока известно о пяти пострадавших. На свежий воздух вывели двух человек. Пожар ликвидирован. Здесь сейчас одна из главных точек оперативной ликвидации последствий. Много выбитых окон", - отмечается в сообщении.

Сейчас за помощью обратились пятеро пострадавших.

Как добавили в Нацполиции, в столице количество пострадавших в результате ночной атаки возросло до 15 человек. Там уточнили, что кроме жилых многоэтажек и ТРЦ, также повреждены учебное заведение, 8 автомобилей и помещение котельной.

Ночная атака на Киев

Этой ночью под ударом оказалась столица Украины. Враг ударил по ней ракетами и дронами, в результате чего в нескольких районах произошли пожары.

Ночью мэр города Виталий Кличко сообщал о 8 пострадавших и о том, что в столице и пригороде непрерывно работала ПВО.

Утром Воздушные силы сообщили, что в ночь на 24 мая Россия нанесла удар с применением 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Были атакованы Киев, Днепропетровская, Одесская и Запорожская области. Также в течение ночи враг атаковал 250-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

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