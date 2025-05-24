Новинка получила корпус, частично изготовленный из переработанной кофейной гущи и истощающий тонкий аромат напитка.

Недавно представленный Xiaomi Civi 5 Pro привлек внимание не только флагманским "железом" и конкурентным ценником, но и уникальной особенностью, которой не может похвастаться ни один другой смартфон на рынке.

Помимо четырех базовых оттенков, производитель выпустил особую версию Ice Americano, где корпус частично изготовлен из переработанной кофейной гущи и источает "тонкий аромат напитка", пишет Android Authority.

Телефон также отличается от стандартных вариантов наличием металлической рамки золотистого цвета.

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В остальном Civi 5 Pro продолжает тенденцию серии Xiaomi Civi по выпуску тонких и легких флагманов с камерами Leica. Толщина девайса составляет 7,45 мм, а версия с ароматом кофе весит 181 грамм. Другие модели весят немного больше – 184 грамма.

Что касается технических характеристик, устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, оперативной памятью объемом 12 или 16 ГБ стандарта LPDDR5X и питается от батареи 6000 мАч с зарядкой по проводу 67 Вт. Основная камера Leica состоит из трех модулей с датчиками разрешением 50, 50 и 12 Мп (предусмотрен телеобъектив с ЭФР 60 мм). Спереди находится фронтальная камера 50 МП с автофокусом.

Смартфон стоит в Китае от 2999 юаней (~17 000 грн). На глобальном рынке он может появиться под именем Xiaomi 15 Lite.

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