Эти растения могут защитить весь двор.

Комары - эти насекомые могут отбить желание проводить время на улице вечером. Даже если использовать спрей от комаров и свечи с цитронеллой, кажется, что мало что может по-настоящему отпугнуть назойливых насекомых.

Издание House Beautiful пишет, что некоторые растения могут отпугивать комаров.

"Хотя эффективность отпугивания варьируется от вредителя к вредителю, некоторые растения отпугивают широкий спектр вредителей. Лаванда, розмарин, базилик, мята, чеснок, шалфей или лимонный тимьян благоухают даже без измельчения, поэтому добавление значительного количества этих растений в проблемные зоны дома и сада может помочь в борьбе с вредителями. Гвоздика, кедр и лемонграсс в научных исследованиях демонстрируют репеллентные свойства в отношении комаров", - объяснила энтомолог Эмма Грейс Крамбли

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Тимьян

При густой посадке тимьян является естественным средством от комаров. Это растение легко приспосабливается и выносливо, но может быть чувствительно к более низким температурам.

Кедр

Кедровые деревья известны своей ароматной древесиной и листвой, которая естественным образом отпугивает таких вредителей, как комары. В отличие от других растений, кедр - это высокое дерево, обеспечивающее тень и укрытие для двора, чего не могут сделать травы.

Гвоздика

Идеально подходящая для теплого климата, гвоздика растет при большом количестве солнечного света и высоких температурах. Уникальные красные цветы добавят потрясающий оттенок на фоне зелени.

Базилик

Базилик - теплолюбивое растение, которое хорошо растет как на открытом воздухе, так и на кухонном подоконнике. Растение нужно обильно поливать и время от времени обрезать, чтобы стимулировать рост.

Лаванда

Лаванда – потрясающий способ оформить дорожку перед домом и защититься от вредителей. Выращивать ее можно как в грунте, так и в контейнерах, только нужно обеспечить полное или частичное солнечное освещение.

Мята

Хотя мята является сорняком, это невероятно выносливая и легко приспосабливающаяся трава, которая может расти практически везде. Растение лучше размещать подальше от прямых солнечных лучей.

Лимонная трава

Идеально подходит для больших дворов, лимонная трава - эффективное средство от комаров. Этот морозоустойчивый многолетник будет возвращаться из года в год, не требуя особого ухода.

Цитронелла

Цитронелла, классическое растение, отпугивающее комаров, отлично подходит для выращивания в отдельных горшках возле дверных проемов или в углах крыльца для создания бордюра вокруг мест сбора. В теплом климате цитронелла будет отрастать каждый сезон, но вы можете выращивать это растение как однолетник, если зимы суровые.

Кошачья мята

Используйте кошачью мяту в качестве постоянного жителя сада или в небольших горшках вместе с комнатными растениями, чтобы держать комаров на расстоянии. Пурпурные цветки подходят для добавления цвета садовым грядкам в конце лета, когда большинство многолетников уже отцвели.

Шалфей

Шалфей - любитель прохладной погоды. Хотя он не любит летнюю жару, шалфей можно выращивать как однолетник или заносить в помещение, пока погода снова не ухудшится.

Цветы флосса

По данным компании D-Bug Pest Control, цветы флосса выделяют химическое вещество, которое обычно используется в средствах защиты от вредителей. Хорошо дренированная почва и достаточное количество солнца - все, что нужно для этого цветка, не требующего особого ухода.

Шнитт-лук

Шнитт-лук, а также его двоюродный брат, аллиум, могут похвастаться яркими фиолетовыми цветами, которые отлично отпугивают комаров. Будучи выносливым многолетником, шнитт-лук способен плодоносить из года в год при минимальном уходе.

Кинза

Быстрорастущая и лучше всего подходящая для прохладной весны и лета, кинза - отличная трава, которая поможет отпугивать вредителей.

Розмарин

Розмарин отлично подходит для выращивания в небольших горшках на крыльце, обеденном столе или подоконнике. Он создаст естественный барьер от комаров.

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