Американский президент объявил об обмене, когда процесс даже еще не начался.

Несмотря на строжайшую секретность со стороны Киева, президент США Дональд Трамп решил первым публично заявить о масштабном обмене пленными между Украиной и Россией. При этом на момент публикации этого заявления обмен еще даже не начался, так что сотни людей были под угрозой из-за действий американского лидера, пишет Politico.

В пятницу Украина и Россия начали крупнейший с начала полномасштабной войны обмен военнопленными - всего планируется освободить 1000 человек. Первый этап охватил 390 пленных и должен был пройти в строгой тайне. Сегодня освободили еще 307 украинцев. Но за несколько часов до начала первого обмена Трамп опубликовал на своей платформе Truth Social сообщение:

"Только что между Россией и Украиной был завершен большой обмен пленными. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому???"

Однако на тот момент обмен еще даже не начался. Украинский чиновник на условиях анонимности прокомментировал действия Трампа так:

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"Трамп хотел первым сообщить об этом. К счастью, поспешный пост Трампа не имел никакого эффекта. Но мы обычно не сообщаем о текущих событиях, потому что с русскими никогда не можешь быть уверенным. Наши ребята были слишком близко к врагу".

Украина держала информацию в секрете, опасаясь за безопасность 270 военных и 120 гражданских, которых должны были обменять на границе с Беларусью. Неожиданное публичное объявление вызвало беспокойство в Киеве из-за риска срыва операции или потенциальной атаки со стороны России, которая в прошлом использовала подобные возможности для манипуляций и дезинформации.

Несмотря на этот инцидент, министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил Трампа за посредничество, отметив, что его участие помогло разблокировать диалог, которого не было три года.

На фоне освобождения пленных в Чернигове сотни семей собрались в ожидании, надеясь увидеть своих родных. Радость и слезы встреч смешивались с болью потери и давлением неопределенности - не все нашли своих близких в автобусах с истощенными, постаревшими солдатами.

Украина продолжает готовиться к следующим этапам обмена, хотя Россия в ответ нанесла массированные атаки, выпустив 250 дронов и 14 баллистических ракет.

Тем временем более 8000 украинцев до сих пор остаются в российских тюрьмах - и их семьи ждут, что следующая новость об освобождении не станет политическим постом, а настоящим шагом к свободе.

Обмен пленными

23 мая Украина в рамках договоренностей с Россией об обмене "1000 на 1000" вернула из плена 390 военнослужащих и гражданских. Речь идет о 270 военнослужащих Сил обороны, которых взяли в плен на разных направлениях в разные годы полномасштабного вторжения, и о 120 гражданских лицах.

24 мая еще 307 украинских защитников вернулись домой из российского плена. Сегодня второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции.

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