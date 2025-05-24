Разработка российских предложений близится к концу, сообщил зампред Совфеда РФ.

Россия "в ближайшие дни" передаст Киеву свои наработки в рамках так называемого "меморандума" об урегулировании войны в Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев, передают росСМИ.

По его словам, разработка российских предложений близится к концу:

"Работа над меморандумом ведется, во-первых, да, она в завершающей стадии. Во-вторых, я ожидаю, что соответствующие российские наработки передадут противоположной стороне в ближайшие дни. Такая информация есть у меня".

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Россия готовит "меморандум" о перемирии в Украине - что сообщалось

Напомним, по итогам телефонного разговора президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным 19 мая в России заявили о подготовке "меморандума" о принципах будущего мирного договора, который предложат Украине для согласования.

Как заявляла спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, для него предстоит "согласовать множество деталей". По ее словам, Путин пообещал "добиться окончательного, справедливого урегулирования кризиса". В этом контексте Россия предложит Украине "поработать над меморандумом" о будущем мирном договоре.

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