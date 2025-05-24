К счастью, никто не пострадал.

Украинская группа Ziferblat, которая заняла 9 место на "Евровидении-2025" и уже вернулась в родной Киев, вчера, 23 мая, дала свой первый концерт после участия в международном песенном конкурсе. Однако во время выступления музыкантов началась воздушная тревога в столице из-за массированной атаки россиян, а вражеский дрон пролетел прямо над их головами.

Напомним, что этой ночью Россия нанесла удар по Украине с применением 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Под атакой были Киев, а также Днепропетровская, Одесская и Запорожская области, однако больше всего враг направил свою агрессию на столицу.

К счастью, во время концерта группы Ziferblat никто не пострадал. Но артисты решили опубликовать момент пролетания дрона в своем Instagram и напомнить всем слушателям, что никогда не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

"Концерт прошел прекрасно, но после его завершения у нас должна была быть небольшая встреча со слушателями. Но когда она началась, то прозвучала воздушная тревога в Киеве и шахед летал рядом. Я об этом знал и попросил вас покинуть территорию, потому что это опасно. Я вас очень прошу, призываю, не пренебрегать воздушной тревогой. Мы еще много раз встретимся, но наше здоровье важнее", - отметил вокалист Даниил Лещинский.

К слову, ранее стало известно, что актриса Ольга Сумская попала под обстрел на Днепропетровщине.

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