Президент добавил, что в целом ночь была сложной для всей Украины.

В настоящее время в Киеве обезвреживают части российских ракет и дронов. На местах попаданий и падений обломков продолжаются спасательные работы и работают экстренные службы.

Об этом в утреннем обращении рассказал украинский президент Владимир Зеленский. "Ночью в городе было много пожаров и взрывов. Опять пострадали жилые дома, автомобили, предприятия. Есть, к сожалению, раненые", - прокомментировал президент.

Зеленский добавил, что в целом ночь была сложной для всей Украины: 250 ударных дронов, из которых абсолютное большинство - это иранские "шахеды", 14 баллистических ракет.

"Пострадали Одесская, Винницкая, Сумская, Харьковская, Донецкая, Киевская, Днепровская области. Всюду - по гражданским. Есть погибшие", - сообщил Зеленский.

Он выразил убеждение, что с каждым таким обстрелом мир убеждается, что причина затягивания войны в Москве.

"Украина много раз предлагала прекращение огня - как полное, так и в небе. Все это проигнорировано. Очевидно, что нужно давить на Россию значительно сильнее, чтобы был результат и началась настоящая дипломатия. Мы ждем санкционных шагов от США, Европы и всех наших партнеров. Только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь. Спасибо каждому и каждой, кто помогает и поддерживает", - подытожил Зеленский.

Ночной удар по Киеву

Этой ночью россияне нанесли по Киеву комбинированный удар из БпЛА и баллистических ракет, в результате чего пожары возникли в нескольких районах столицы, пострадали, по последним данным 15 человек.

Утром Воздушные силы сообщили, что Россия нанесла удар по Украине с применением 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Были атакованы Киев, Днепропетровская, Одесская и Запорожская области. Также россияне применили 250 БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.

По состоянию на 8:30 противовоздушной обороной было сбито 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Киев) и обезврежено 245 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 128 БпЛА были сбиты огневыми средствами поражения, 117 - локально потеряны.