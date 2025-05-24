Россияне пытаются погрузить Украину в состояние постоянных воздушных тревог, отметил эксперт.

Россияне делают и будут продолжать делать ставку на удары баллистическими ракетами, которые они постоянно модернизируют, предупредил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV, комментируя атаку РФ на Киев в ночь на 24 мая.

"Враг делает ставку на баллистику, понимая, что сбивать ее все сложнее", - заявил он.

При этом Попович отметил и положительный момент, который вырисовывается после ночной атаки:

Видео дня

"Из девяти баллистических ракет сбито шесть - хороший результат, поскольку в последние случаи часто пропускали эту баллистику, так как враг модернизировал и ее, и тактику использования. Сейчас мы видим, что сбили большую часть".

По его словам, среди прочих целей россияне пытаются погрузить Украину в состояние постоянных воздушных тревог, атакуя ночью, утром и днем.

Также Попович напомнил, как россияне модернизировали "шахеды", обновив их боевую часть, сделав ее более тяжелой и разрушительной:

"Такой, что она способна уничтожать целые этажи".

Атака на Киев ночью 24 мая - что важно знать

Напомним, как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 24 мая Россия ударила по Украине 14-ю баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, 250-ю ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами различных типов.

Отмечалось, что основным направлением российской атаки был Киев.

Сообщалось, что украинская ПВО сбила шесть баллистических ракет и обезвредила 245 дронов (128 БПЛА сбили огневыми средствами поражения, 117 - были локально потеряны, подавлены РЭБ).

Как отметил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, россияне модернизируют баллистические ракеты, что уменьшает эффективность работы систем противовоздушной обороны Patriot.

По его словам, ночью 24 мая на Киев было направлено девять баллистических ракет, шесть из которых удалось перехватить.

Вас также могут заинтересовать новости: