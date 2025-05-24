Самвел радуется своему новому статусу.

Модель и победитель шоу "Топ-модель по-украински" Самвел Туманян впервые стал отцом.

Радостной новостью мужчина поделился в своем Instagram. Его жена Анастасия родила мальчика, которого новоиспеченные родители назвали Робертом.

"Туманян Роберт Самвелович. Добро пожаловать в этот мир, сын. Будем делать все, чтобы быть для тебя лучшими родителями", - отметил Туманян и опубликовал первые кадры с сыном и любимой.

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К слову, лицо малыша пара решила пока не показывать публично, поэтому скрыла его смайликом.

Когда именно родила Анастасия - Самвел не отметил, однако известно, что новоиспеченную маму уже выписали из роддома.

"Была у нас выписка только с родителями, без гуляний, потому что просто хотелось домой", - написал Туманян.

К слову, Самвел в 2017 году победил в шоу "Топ-модель по-украински" и стал первым мужчиной-победителем в украинской истории этого телепроекта. С фитнес-тренером Анастасией он начал встречаться в 2021 году, а через год влюбленные сыграли свадьбу. В декабре 2024 года пара сообщила, что ждет первенца.

Напомним, ранее звезда "Крепостной" Анна Сагайдачная впервые показала лицо 4-месячной дочери.

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