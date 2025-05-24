Главный дипломат Турции летит в Москву говорить о войне в Украине

По данным СМИ, запланирована встреча главы МИД Турции с Лавровым и Мединским.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в понедельник посетит Москву, чтобы обсудить дальнейшие шаги в урегулировании войны между Россией и Украиной. Визит состоится на фоне первых за три года прямых переговоров делегаций обеих стран, прошедших в Стамбуле в начале мая, пишет Bloomberg.

В Москве Фидан встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и передаст позицию Анкары о необходимости "справедливого и прочного мира" в Украине. Также ожидаются переговоры с другими высокопоставленными чиновниками РФ, в частности Владимиром Мединским - чиновником, который возглавил российскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

Стамбульская встреча, которая потенциально могла открыть путь к переговорам на уровне лидеров, завершилась лишь договоренностью о масштабном обмене пленными. Президент России Владимир Путин на переговоры не приехал, делегацию возглавили чиновники низшего ранга.

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Кроме темы Украины, Фидан и Лавров планируют обсудить и другие региональные вопросы - Сирию, Сектор Газа, а также двустороннюю торговлю и энергетическое сотрудничество.

Переговоры в Турции: вы могли это пропустить

Во время переговоров в Стамбуле говорили, в частности о пленных. СБУ сообщает, что уже начала подготовку к большому обмену в формате 1000 на 1000. Служба составляет списки российских оккупантов, которые содержатся в украинском плену и могут быть переданы РФ.

Однако не обошлось также без абсурдных требований и угроз со стороны россиян. Представители страны-агрессора пригрозили оккупировать Харьковскую и Сумскую области, если Украина не выведет силы из четырех "аннексированных" областей, которые РФ контролирует лишь частично.

"Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три - сколько бы это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать?" - заявил во время переговоров помощник диктатора Путина и глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский.

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