Дешевле уже не будет: СМИ выяснили, как изменились цены в McDonald’s в Украине

Для многих украинцев McDonald’s стал символом стабильности во время войны.

Цены в популярном в Украине фастфуде McDonald’s значительно выросли за годы полномасштабного вторжения Российской Федерации. Раньше украинцы могли перекусить за 100 гривень, но теперь же этой суммы не хватит даже на некоторые бургеры.

Издание Telegraf выяснило, как изменились цены в McDonald’s.

Отмечается, что Биг Мак в 2022 году стоил 92 гриввни, а в 2025 его цена подскочила до 129 гривень, Чизбургер подорожал с 52 до 67 грн, Гамбургер - с 45 грн до 58 грн, а 6 штук наггетсов - с 71 до 92 грн.

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Что касается картофеля фри, то в 2022 году это популярный снек стоил от 37 до 54 гривень, а сейчас – 50-75 гривень. При этом большая Coca-cola и другая сладкая вода стоила 40 гривень, а теперь – 55 грн.

Сеть ресторанов McDonald's в Украине официально объявила об изъятии из меню одного из самых популярных бургеров - Биг Тейсти.

Любители этого бургера были расстроены таким решение компании, а ушлые украинцы на OLX начали публиковать объявления о продаже коробок от Биг Тейсти за значительные суммы.

Позже McDonald's сообщил, что Биг Тейсти, который в 2022 году стоил 125 гривень, не исчезнет бесследно из меню. В 2025 году он представлен тремя позициями, а цена на одинарный Биг Тейсти поднялась до 175 гривень.

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