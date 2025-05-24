Фронт превратился в пространство, где выживание зависит не от силы вооружения, а от способности уклоняться, адаптироваться и не попасть в поле зрения дронов.

В 2025 году война в Украине переживает кардинальные изменения - не благодаря большим наступлениям или танковым прорывам, а из-за небольших, смертоносных дронов в воздухе, пишет The Times.

"Ничто так быстро не меняло лицо войны"

FPV-дроны, особенно с оптоволоконным управлением, стали самым опасным оружием на фронте, меняя не только тактику, но и саму психологию солдат.

"Девять километров теперь - это легкая дистанция, на которой можно легко умереть", - пожал плечами украинский лейтенант Станислав из 93-й механизированной бригады.

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Москва вышла в лидеры по производству и использованию FPV-дронов средней дальности, а также их новейших вариантов с волоконно-оптическим управлением. Эти дроны массово применяются по всей 1200-километровой линии фронта, изменяя ее физическую структуру, тактику боя и логистику. Новое поколение российских FPV часто нечувствительно к глушению, способно поражать цели на расстоянии 20 км и более, что ставит под угрозу не только передовую, но и тыловые районы Украины.

"Ни один другой тип оружия не изменил лицо войны здесь так сильно и так быстро, как FPV-беспилотник", - добавил Станислав. "Почти любое транспортное средство в пределах пяти километров от фронта - это почти конец. Все, что движется на расстоянии десяти километров, находится в опасности. Удары беспилотников на расстоянии 15 или 20 км - это не так уж и необычно... Времена танков действительно прошли".

Такие дроны убивают солдат и гражданских, разрушают логистику и заставляют менять всю систему обороны. Их появление заставило отказаться от тяжелой бронетехники и переосмыслить само понятие безопасной дистанции.

"Изменения, вызванные дронами, настолько быстрые, что концепции, которые мы внедрили всего месяц назад, сейчас больше не работают", - сказал командир пехотного батальона 13-й бригады "Хартия" с позывным "Куба". "Мы живем в пространстве постоянной быстрой адаптации. Только за последнюю неделю дальность ударов российских дронов увеличилась на четыре километра".

Слова "стресс" недостаточно для описания

Раньше пехотинцев подвозили на бронетехнике, сейчас - только на внедорожниках и ночью. Они проходят до восьми километров пешком, чтобы занять позиции на так называемой "нулевой точке".

"Год назад мои солдаты были на фронте неделю или недели", - объясняет "Куба". "Теперь они находятся на нулевой точке месяц или месяцы из-за трудностей с их ротацией. Это требует очень тщательной психологической поддержки моих людей и огромного отдыха между ротациями".

Еще драматичнее выглядит ситуация с эвакуацией раненых.

"Слово "стресс" даже близко не подходит для описания", - говорит старший логист экипажей беспилотников 93-й бригады с позывным "Гашиш". "Во время каждой миссии я думаю: "Боже, не дай нам получить раненых".

Зона между позициями стала ловушкой из обломков, остатков дронов и невидимых оптических волокон, свисающих с деревьев.

"У меня три миссии за ночь, и я никогда не знаю, каждая из них будет моей последней, смогу ли я добраться туда и обратно целым и невредимым", - говорит 29-летний водитель "Конг".

После удара дрона солдат из команды "Гашиша" потерял руку и ждал эвакуации пять часов. Он умер от потери крови. На следующий день пять других транспортных средств в этом секторе были уничтожены дронами, вспомнил военный.

Война дронов в Украине

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отмечал, что российские дроны обычно часто бракованные, а операторы дронов малообразованные, однако несмотря на это они несут угрозу.

Также ранее УНИАН рассказывал об украинских оптоволоконных дронах, которые являются устойчивыми к действию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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