По словам экспертов, эти модели надежнее многих своих конкурентов.

Многие водители хотят, чтобы их автомобили редко сталкивались с поломками. Тем не менее определить надежные модели не так и просто. К счастью, эксперты могут помочь с этим.

В GOBankingRates назвали 6 автомобилей с пробегом, которые редко нуждаются в ремонте. По словам экспертов, эти модели помогут сэкономить водителям много денег.

Subaru Outback

Видео дня

Автомобильный эксперт из AutoInsurance.org Мелани Муссон отметила, что Subaru Outback дороже некоторых конкурентов, но эта модель превосходит их по надежности. По ее словам, этот кроссовер оснащается отличными двигателями, которые известны своей долговечностью.

"Полный привод и большой дорожный просвет делает этот автомобиль идеальным в зимнюю погоду и на бездорожье", подчеркнула Муссон.

GMC Sierra 1500

Муссон заявила, что некоторые автомобилисты не покупают пикап GMC Sierra 1500 из-за более высокой стоимости по сравнению с конкурентами. Тем не менее эта модель выделяется высокими показателями надежности.

"GMC стоит дороже своих конкурентов от Ford и Ram, но это того стоит. Когда некоторые пикапы стареют на пару лет, вы начинаете сталкиваться с различными проблемами. GMC стоит на ступень выше конкурентов", - сказала эксперт.

Lexus ES

По словам владельца и ведущего автора автомобильного блога Car Triple Патрика Доорнебоса, Lexus ES редко посещает СТО. Он считает, что эта модель является отличным выбором для тех, кто ищет надежный и роскошный автомобиль.

Genesis G80 и G90

Владелец компании Classic Car Maintenance Фрэнк де Малдер рассказал в разговоре с журналистами, что модели Genesis G80 и G90 имеют определенное сходство с автомобилями Lexus. Это надежные премиальные авто, которые могут прослужить долгие годы без серьезных поломок.

Honda Accord

Совладелец компании Westland Auto Sales Марк Бенеке поделился, что Honda Accord известна своей долговечностью. По его словам, эта модель превосходит многих своих конкурентов по надежности.

Практически любой электромобиль

Кроме того, генеральный директор и соучредитель компании Carmoola Эйдан Рашби посоветовал обратить внимание на электромобили. Он заявил, что полностью электрические модели редко выходят из строя.

"Практически любая модель электромобиля является ярким примером автомобиля, который может показаться дорогим на первый взгляд, но который на самом деле может быть экономным в долгосрочной перспективе из-за минимальных потребностей в ремонте", - сказал Рашби.

Какие другие автомобили рекомендуют купить эксперты

Ранее журналист Кристофер Браун протестировал семь новых электрокаров и назвал лучший. Ему удалось сесть за руль Hyundai Inster, Mini Aceman, MG S5, Ford Explorer, Leapmotor T03, BYD Sealion и Ford Mach E Rallye.

Кроме того, эксперты назвали 10 лучших кроссоверов с пробегом. По их словам, все эти модели можно выгодно приобрести на вторичном рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: