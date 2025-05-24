Осадков по стране выпадет 80-120% от нормы.

В этом году погода в июне ожидается более теплой, чем обычно. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура предполагается 19 - 23°, в горных районах 15 - 16°, что на 1,5 - 2° выше нормы", - прогнозируют синоптики.

Что касается осадков, то их, за месяц выпадет 45 - 82 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103 - 152 мм. Это, говорят синоптики, в пределах нормы (80 - 120%).

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Синоптик предупреждает о сложном лете в Украине - прогноз

В этом году лето в Украине обещает быть жарким и с минимальным количеством осадков. Об этом рассказал начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

Он подчеркнул, что лето обещает быть жарким и сухим. Ожидается, что средняя температура летом превысит норму на два градуса, а количество осадков будет меньше обычного уровня.

В результате климатических изменений лето в Украине стало заметно горячее и засушливей. За последние 30 лет средняя температура летнего периода выросла на 1,6 °С, тогда как осадков стало меньше на 12 %. Также существенно возросло количество дней с температурой свыше +30 °С, особенно выше +35 °С. Самые ощутимые изменения, по словам метеоролога, фиксируются в июле. Из-за перегретой почвы вода после дождя быстро испаряется, не успевая впитываться в землю и не принося пользы растениям.

Во второй половине лета, особенно в августе, жара часто негативно влияет на состояние растительности. Затяжное отсутствие дождей в сочетании с высокими температурами создает значительные вызовы для фермеров.

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