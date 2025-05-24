Львы любят эффектную еду, а Девы нередко отдают предпочтение здоровой, сбалансированной пище.

Знаменитый астролог Кайл Томас назвал базовые привычки в еде каждого знака Зодиака, пишет cnet.com.

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Овен - экспериментальные

Представители знака Овна - настоящие смельчаки в гастрономии. Они не боятся экспериментировать с острыми специями и тяготеют к блюдам с яркой подачей и насыщенным вкусом.

Телец - утонченные

Тельцы - истинные гурманы среди всех знаков. Они ценят утонченную кухню, изысканные напитки и наслаждение от еды как часть жизненных удовольствий. Это объясняется тем, что Телец - самый чувственный знак, отвечающий в астрологии за горло и вкусовое наслаждение.

Близнецы - впечатляющие

Близнецы склонны воспринимать еду интеллектуально - им важно обсудить блюдо, прочитать о нем или поделиться впечатлениями. Также они часто едят быстро и на ходу.

Рак - душевные

Раки - поклонники уюта, и это отражается в их гастрономических предпочтениях. Они чаще всего выбирают домашние и "душевные" блюда, особенно те, что связаны с воспоминаниями о детстве и семье, ведь Рак - хранитель очага и традиций.

Лев - королевские

Львы любят эффектную еду, которая радует не только вкус, но и взгляд. Им важно ощущение роскоши, щедрости и праздника, поэтому трапеза для них - настоящее королевское пиршество.

Дева - практичные

Практичные и заботливые Девы нередко отдают предпочтение здоровой, сбалансированной пище. Они ценят домашние блюда и склонны придерживаться проверенных рецептов, особенно если они полезны для организма.

Весы - изысканные

Весы любят красивую и элегантную еду, часто делая выбор в пользу ресторанной эстетики и изысканности. Они также обожают трапезничать вдвоем - для них пища становится актом совместного наслаждения и общения.

Скорпион - по настроению

У Скорпионов выбор блюд часто зависит от эмоционального состояния. Их вкусы подвержены изменениям, и они могут хотеть то насыщенной еды, то чего-то совсем легкого - все по настроению.

Стрелец - смелые

Этот знак тяготеет к смелым кулинарным приключениям. Стрельцы любят пробовать новые кухни, особенно если это связано с путешествиями или культурным экспериментом. Им нравится нарушать кулинарные "правила".

Козерог - традиционные

Козероги - приверженцы традиций и проверенных семейных рецептов. Они предпочитают стабильность в меню и редко идут на риск, выбирая хорошо знакомые, надёжные блюда.

Водолей - нестандартные

Водолеи - нестандартные едоки. Они любят удивлять себя и окружающих необычными вкусовыми сочетаниями. Их кулинарные предпочтения часто связаны с желанием делиться - ведь Водолей управляет дружбой и сообществами.

Рыбы - загадочные

У Рыб вкусы - словно отражение их настроения. Они тяготеют к изысканной, загадочной пище, которая вызывает мечтательность и эмоции. Также Рыбы более чувствительны к аллергенам и алкоголю, чем другие знаки.

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