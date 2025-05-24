Киви - питательный кисло-сладкий фрукт, которые имеет впечатляющие свойства.

Киви - вкусный и питательный фрукт, который нравится многим. Польза киви неоспорима, ведь его регулярное употребление помогает укрепить иммунитет, снизить риск сердечных заболеваний и улучшить пищеварение.

Любители этого фрукта поделились на два лагеря – одни утверждают, что кожуру не нужно снимать перед употреблением, а достаточно лишь хорошо вымыть, а другие настаивают на том, что фрукт чистить обязательно. Разберемся, как правильно есть киви - с кожурой или без.

Можно ли есть киви с кожурой

Неочищенный киви не у всех вызывает аппетит. Нутрициолог Эрика Джулсон рассказала изданию Health Line, что его кожура содержит множество питательных веществ, среди которых:

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клетчатка - необходима для здоровья кишечника, а также снижает риск развития диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний;

фолаты - важны для обновления клеток и их нормального роста, поэтому они особенно важны для женщин в период беременности;

витамины С и Е - антиоксиданты, которые защищают организм от свободных радикалов.

Люди, которые едят киви с кожурой, получают больше полезных веществ – на 50% клетчатки, на 32% - фолатов и на 34% - витамина Е, если сравнивать с теми, кто ест очищенный фрукт.

Почему нельзя есть киви с кожурой

Этот фрукт содержит кристаллы оксалата кальция - рафиды. Их особенно много в кожуре. Кристаллы царапают нежную кожу рта, а кислота во фруктах, попадая на поврежденные участки, вызывает ощущение жжения.

Стоит учитывать, что чем спелее киви, те меньше раздражение во рту. Все дело в мякоти, которая снижает концентрацию рафидов и их воздействие на слизистую.

При этом необходимо помнить, что людям с аллергией или болезнями почек, в частности, склонным к образованию камней, лучше отказаться от этого фрукта из-за возможного ухудшения состояния.

Как правильно есть киви

Выше мы уже выяснили все плюсы и минусы этого фрукта, но вопрос остается: "Нужно ли чистить киви?"

Люди не любят кожицу фрукта из-за ее текстуры и специфического вкуса, поэтому ее срезают. Однако ее можно сделать менее неприятной, протерев фрукт полотенцем, помыв щеткой или соскребя пух.

Кроме того, существуют сорта фрукта с нежной кожицей и без пуха, поэтому есть шанс найти любимый сорт, который вы сможете не чистить.

Если вы все же предпочитаете удалить кожицу, то срежьте ее. Кроме того, можно разрезать киви пополам, а мякоть выковырять ложкой.

Этот фрукт можно любить или не любить, но неоспоримым остается тот факт, что он очень полезен. А то, как есть киви - с кожурой или без – выбираете лишь вы, исходя из своих ощущений.

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