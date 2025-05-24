Аналитики прогнозируют рост дефицита в 2025 году.

Международное агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз для Украины на этот год. Аналитики ожидают замедления экономики и роста цен более чем на 10%.

Агентство сообщает, что восстановление экономики Украины замедлилось. Fitch пересмотрело свой прогноз для Украины на 2025 год, понизив его с 2,9% до 2,5%.

"Это связано с продолжающимся дефицитом рабочей силы, ущербом от атак на газовую инфраструктуру и закрытием Покровской шахты из-за войны", - говорится в публикации.

Видео дня

Кроме того, НБУ ужесточил монетарную политику, повысив ключевую ставку на 250 базисных пунктов с декабря 2024 года до 15,5% из-за роста инфляции до 15,1% в апреле.

"Инфляционное давление вызвано неурожаем, ростом тарифов на электроэнергию и повышением цен на услуги мобильной связи. Прогнозируется, что среднегодовая инфляция составит 12,3% в 2025 году и снизится до 6,5% в 2026 году", - указано в прогнозе.

При этом прогнозируется рост дефицита до 19,3% ВВП в 2025 году.

Экономика Украины - прогнозы на 2025 год

НБУ ухудшил оценку динамики экономического восстановления. Ожидается, что в этом году экономика Украины вырастет на 3,1%, а в последующие годы экономика будет расти на 3,7-3,9% в год.

В свою очередь МВФ в марте пересмотрел прогноз роста экономики Украины в 2025 году - ожидается снижение на 0,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом. По данным Фонда, рост экономики может составить до 2-3%.

Вас также могут заинтересовать новости: