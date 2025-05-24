По ее словам, она допустила ошибку.

Украинская певица и солистка группы Go_A Екатерина Павленко, которую исключили из состава украинского жюри конкурса "Евровидение-2025" по требованию Европейского вещательного союза, впервые прокомментировала эту тему.

Артистка назвала причину, по которой ее не допустили к оцениванию участников международного песенного конкурса. По словам Екатерины, она сама нарушила важный пункт из правил.

"Я просто забыла о пункте, что не имею права публично поддерживать музыкантов. Но почему-то я считала, что публично поддерживать - это прямо выходить в сториз и говорить: "Голосуйте за Ziferblat". Я просто запостила статью, где литовская группа написала, что их любимая песня наша. Мне захотелось поделиться. Это была украинская какая-то новость. Я запостила скрин, что эта группа полюбила нашу песню, так сказать. И это восприняли как фаворитизм, как поддержка участника, поэтому попросили меня заменить на другого", - пояснила Павленко в комментарии для "Суспільного. Черкаси".

Екатерину заменили на Нателлу Чхартишвили-Зацаринную, которая является генеральным продюсером музыкальных телеканалов М1 и М2. Также в составе нацжури были артисты Melovin, Дмитрий Шуров, Tayanna и танцовщица Алена Шоптенко.

К слову, 17 мая состоялся финал грандиозного песенного конкурса "Евровидение-2025" в Швейцарии. 26 стран представили свои номера и боролись за главную награду - хрустальный микрофон. Самую высокую оценку (12 баллов) украинцы отдали дуэту Abor & Tynna из Германии, который пел композицию "Baller".

Группа Ziferblat, которая представляла Украину в этом году, заняла 9 место и получила суммарно от жюри и зрителей 218 баллов. Победителем шоу стал австрийский певец JJ.

Напомним, ранее MELOVIN попал в скандал, поддержав пророссийского исполнителя Tommy Cash.

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