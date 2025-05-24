Эксперт отметил, что Трампу так и не удалось заставить Путина пойти на 30-дневное прекращение огня.

Если президент США Дональд Трамп не выполнит своих угроз по отношению к России, то он приложит свою руку к тому, что может стать самым разрушительным провалом его президентства. Такое мнение высказал международный обозреватель, политический эксперт и журналист Дэвид Игнатиус в своей колонке для The Washington Post.

Он отметил, что подход Трампа к вопросу завершения войны в Украине не только не приблизил мир, но и сделал его еще более отдаленным. Игнатиус подчеркнул, что президент США так и не добился от российского диктатора Владимира Путина уступок. Вместо этого он продолжает оказывать давление на Украину, которая является жертвой в этой войне.

По мнению эксперта, "решающее время" для Трампа по Украине уже наступило. Тем не менее его действия оказались неэффективными.

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Игнатиус напомнил, что Трамп после разговора с Путиным объявил об успехе в вопросе урегулирования войны, а также намекнул, что Украина и Россия теперь могут решить этот вопрос самостоятельно.

Эксперт считает, что такой подход является "рецептом еще большего количества смертей". Более того, в случае провала Трамп не сможет обвинить в этой неудаче экс-президента США Джо Байдена.

Игнатиус добавил, что Путин с момента вступления Трампа в должность президента США не бездействовал. По его словам, российский диктатор создал "обратный канал связи" между гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и своим спецпосланником Стивом Уиткоффом. Благодаря этому Вашингтон и Москва начали более активный обмен пленными, что улучшило отношения между странами.

Тем не менее Путин продолжает игнорировать призывы Трампа к миру, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что глава РФ отклонил предложение о 30-дневном прекращении огня, на которое Украина согласилась, а также не прибыл в Турцию на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Игнатиус заверил, что пока усилия Трампа по завершению войны ведут к тому, что Россия получит то, чего хочет, а Украине придется пойти на невыгодные компромиссы. Он считает, что это вряд ли можно назвать "политической победой" для президента США.

Трамп сорвал тайну обмена пленными между Украиной и РФ - что известно

Ранее в Politico писали, что президент США Дональд Трамп решил первым публично заявить о масштабном обмене пленными между Украиной и Россией. На момент публикации этого заявления обмен еще даже не начался, что могло поставить под угрозу все усилия Киева по возвращению своих людей домой.

Украинский чиновник на условиях анонимности отметил, что поспешный пост Трампа не имел никакого эффекта. Тем не менее он раскритиковал поступок президента США.

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