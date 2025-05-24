Министр считает, что обсуждать публично вопрос "ядерного зонтика" неправильно.

Американский "ядерный зонтик" для Европы невозможно заменить в ближайшем будущем, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Писториуса спросили, что он думает о предложении президента Франции Эммануэля Макрона использовать ядерное оружия Франции для защиты европейского континента. Министр отметил, что "публичные обсуждения этого вопроса являются неправильными".

"Мы очень заинтересованы в углубленном диалоге с нашими близкими партнерами по ядерным вопросам и ведем его конфиденциально. Я считаю, что публичные обсуждения этого вопроса являются неправильными. Однако, прежде всего, американский ядерный зонтик для Европы невозможно заменить в ближайшем будущем, и мы не должны создавать другого впечатления", - ответил он.

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В то же время, заявил Писториус, пока нет никаких признаков значительного вывода Соединенными Штатами войск из Европы или отказа от ядерного сдерживания.

"Нам было бы хорошо не комментировать каждое слово администрации США, а вместо этого посмотреть, что она на самом деле делает. Пока нет никаких признаков значительного вывода войск из Европы или отказа от ядерного сдерживания. Да, администрация Трампа коммуницирует иначе, чем другие правительства США. И да, в трансатлантических отношениях возникла новая неопределенность. Но это должно лишь укрепить нашу веру в то, что мы, европейцы, должны больше полагаться на себя", - пояснил немецкий министр.

По его словам, уже много лет было понятно, что "в среднесрочной перспективе американцы будут больше вовлечены в Индо-Тихоокеанский регион" и меньше в Европу.

"По этой причине, а также потому, что мы сделали слишком мало за последние десятилетия, логично, что европейцам следует уделять больше внимания собственной безопасности в будущем, чтобы уровень обычного сдерживания мог оставаться неизменным или даже расти", - сказал он.

Возможности европейского "ядерного зонтика"

Как сообщал ранее УНИАН, в начале марта президент Франции Макрон высказался о "ядерном зонтике" ЕС. В своем обращении к нации он упомянул, что Франция имеет особый статус в европейской обороне благодаря наличию ядерного оружия. Президент Франции предложил устроить стратегические дебаты о применении ядерных сил сдерживания Франции для защиты европейских союзников. Он добавил, что хочет, чтобы европейские партнеры Парижа больше не зависели от американских сил сдерживания.

Однако, по словам аналитика Defense Express Олега Каткова, "ядерный зонтик" Франции довольно маленький по сравнению с тем, что есть у РФ, и его "объективно будет сложно натянуть на всю Европу, тем более вместе с Украиной". Катков отметил, что сейчас Франция на самом низком уровне ядерного сдерживания по сравнению с периодом холодной войны.

Также Financial Times писало, что ядерный арсенал Франции, который составляет около 300 боеголовок, слишком мал, чтобы защитить весь регион. Для сравнения, у США 5000 боеголовок, у России - 5580, часть из которых недавно была перемещена в Беларусь. По мнению бывшего чиновника Камиля Гранда, если США откажутся от защиты Европы, ошибочно было бы пытаться повторить их ядерный зонтик или создавать его "версию для бедных". Он заявил, что Европа должна "вместе изобрести что-то другое".

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