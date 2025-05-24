Это более эффективный метод.

Шеф-повар из America's Test Kitchen Кейт Бернот рассказала, что делать, чтобы авокадо созрело быстрее. Этот простой лайфхак может помочь значительно сократить время ожидания, пишет express.co.uk.

"Хотя некоторые люди предпочитают помещать свои авокадо в микроволновку в качестве быстрого решения для их созревания, есть более эффективный метод", - говорится в публикации.

Что делать, чтобы авокадо созрело - лайфхак

Отмечается, что нагревание авокадо может сделать их мягкими и неприятными, а вот помещение их в пакет с одним другим фруктом заставляет их быстро созревать, сохраняя при этом вкус.

Видео дня

По словам шеф-повара, все, что нужно сделать, - положить незрелые авокадо в пакет с бананом. А чтобы еще больше ускорить процесс, поставьте пакет в теплое место на кухне.

"Я попробовала это... И меньше чем через два дня у меня были готовые к тако спелые авокадо. Мой муж думает, что я обладаю магическими способностями к созреванию фруктов, но на самом деле я просто использовала простую науку", - поделилась Бернот.

Метод работает, поскольку бананы выделяют много этиленового газа. Это заставляет авокадо преобразовывать свои крахмалы в сахар, что ускоряет процесс созревания.

Чтобы определить, полностью ли созрел ваш авокадо, Кейт рекомендует нажать на его нижнюю часть - толстый и круглый конец. Если эта часть кажется спелой и мягкой, то и остальная часть будет такой же.

"Авокадо - это так называемые климактерические фрукты, то есть они становятся спелыми после того, как их сорвали, когда уровень этиленового газа внутри них достигает определенной точки. Этиленовый газ действует как растительный гормон, сигнализируя фруктам, что им следует немного ускорится, когда дело доходит до созревания. Когда один фрукт выделяет этиленовый газ, другие климактерические фрукты поблизости получают сообщение о том, что им тоже пора созревать", - добавила повар.

Напомним, ранее УНИАН писал, как сделать авокадо в 10 раз вкуснее.

Вас также могут заинтересовать новости: