Новый вид морской рептилии был назван Traskasaura sandrae. Ученые заявили, что ее манера охотиться была уникальной.

Окаменелости возрастом 85 млн лет указали на существование "монстра", который охотился в открытом море в эпоху динозавров. Недавно идентифицированный вид свирепой морской рептилии был назван Traskasaura sandrae.

Как пишет Interesting Engineering, у рептилии, длинной 12 м, была длинная шея и мощные, острые зубы, идеально подходящие для дробления добычи. Ученые описали Traskasaura как "очень странного", непохожего ни на одного известного ранее эласмозавра.

Эласмозавр - род плезиозавров, обитавший в водах Северной Америки в позднемеловой период. Этот длинношеий плезиозавр существовал в одно время с динозаврами.

Видео дня

Этот плезиозавр, вероятно, охотился сверху, что указывает на уникальную адаптацию, которая потенциально делала его одним из первых в своем роде, кто использовал такую ​​стратегию.

Издание отметило, что первую окаменелось нашли еще в 1988 году в Канаде, но истинная идентичность этого великолепного животного до сих пор оставалась загадкой.

"Окаменелости плезиозавров известны уже несколько десятилетий, но идентичность животного, оставившего окаменелости, остается загадкой", - объяснил профессор Ф. Робин О'Киф, ведущий автор из Университета Маршалла в Западной Вирджинии.

"Научная путаница относительно этого таксона понятна. Он имеет очень странную смесь примитивных и производных черт. В частности, плечо не похоже ни на одного другого плезиозавра, которого я когда-либо видел, а я видел несколько", - добавил ученый.

Найденный в 1988 году образец был поразительно полным, с черепом, шеей, конечностями и хвостом, хотя одна сторона была деградирована. Но открытие второго хорошо сохранившегося скелета молодой особи имело решающее значение, поскольку позволило исследователям подтвердить и понять необычные особенности, наблюдаемые у оригинальной взрослой окаменелости.

Как рассказал О'Киф, у трасказавра была исключительно длинная шея - это его определяющая характеристика. Доказательства, полученные из его останков, показывают, по крайней мере, 36 хорошо сохранившихся шейных (шейных) позвонков, что убедительно свидетельствует о том, что общее количество шейных позвонков составляло 50 или даже больше.

Кроме того, его ласты имеют форму "перевернутых крыльев самолета", причем более изогнутая поверхность расположена на нижней стороне.

Ученые подчеркнули, что необычные черты существа указывают на уникальный стиль охоты: пикирование на свою добычу сверху. Его отличительные черты скелета указывают на мощные способности к плаванию вниз. Ученые допустили, что в меню этого ужасного хищника были многочисленные аммониты, чьи раковины не могли бы сравниться с крепкими, дробящими зубами трасказавра.

Другие новости науки

Буквально вчера ученые предупреили, что на Земле может случиться масштабный блэкаут. На фоне этого они призвали власти государств срочно разработать стратегии защиты от такого катаклизма.

А недавно ученым удалось раскрыть секрет редкой окаменелости, которая подтвердила теорию эволюции Дарвина. Исследование показывает, что у образца археоптерикса возрастом 150 млн лет были особые перья для полета.

Вас также могут заинтересовать новости: