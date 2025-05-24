Европейские лидеры задумываются о последствиях сотрудничества Трампа и Путина, которое становится все более тесным.

Отказ США вводить санкции против РФ усилил опасения европейских лидеров по поводу того, что президент США Дональд Трамп окончательно "бросит" Украину и сосредоточится на налаживании сотрудничества с РФ. Однако некоторые наблюдатели советуют набраться терпения. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что после разговора Трампа с Путиным в Европе стало понятно, что все надежды относительно возможного давления США на Россию напрасны. Трамп заявил, что условия для мирного соглашения могут определить только стороны конфликта, "потому что только они знают детали переговоров, неизвестные никому другому". Он добавил, что все еще считает, что "что-то может произойти", а если нет - он просто отойдет в сторону, "и им придется двигаться дальше". Также вице-президент Джей Ди Вэнс повторил, что "это не наша война".

Между тем издание привело слова одного из бывших американских дипломатов, знакомого с переговорами по Украине. Он призвал европейцев проявить терпение.

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"У него [Трампа] есть интуиция, и она не всегда ошибочна. Он движется зигзагами, и в случае с Украиной им руководят тактические цели - добиться прекращения огня. Он хорошо понимает, что единственной причиной отсутствия прекращения огня является то, что Владимир Путин хочет продолжать войну. Поэтому Трамп знает, что его цель - тактически втянуть Путина. Он "заманивает" его вознаграждениями - саммитами, возвращением в G8, отменой санкций, ресурсными соглашениями", - сказал он.

По словам дипломата, Трамп постоянно находит оправдания Путину "в надежде, что сможет вытащить его на переговоры". Собеседник издания сообщил, что у президента США есть четыре основные цели в отношении Украины. Он, в частности, действительно хочет прекратить убийства, показать налогоплательщикам в США, что их средства не тратятся на Украину, сдержать Путина от будущих агрессий и переложить основную ответственность на Европу в предотвращении повторного нападения.

"США и Украина сейчас согласованы в вопросе прекращения огня больше, чем когда-либо с момента возвращения Трампа к власти. Трамп неоднократно заявлял, что не "бросит" Украину как независимое государство", - сказал дипломат.

Учитывая это, говорится в статье, у Европы не остается другого выбора, как только ждать, что Трамп когда-то введет новые санкции против России. И даже законопроект сенатора Линдси Грэма против стран, покупающих российскую нефть, не добавляет оптимизма.

"Конгрессмены не могут заставить Трампа что-то делать, они могут поддержать его позицию, чтобы сказать, что мы можем принять законопроект о санкциях, чтобы усилить позиции Трампа. Республиканцы в Конгрессе продвигают это не как альтернативу Трампу, а как поддержку его стратегии", - сказал тот же дипломат.

Трамп может вывести войска из Европы

В публикации говорится, что европейских лидеров также беспокоит возможный вывод Соединенными Штатами войск из Европы. По словам посла США при НАТО Мэтью Уитакера, после саммита НАТО в июне США объявят этот свой план.

В связи с этим трудно принять новые цели НАТО по обороноспособности, если не будет известно, сколько американских войск останется в Европе.

"НАТО будет принимать решение о возможностях, не зная, как будет выглядеть будущее американское военное присутствие", - заявила Торри Тауссиг из Атлантического совета.

Разочарование в Европе углубляет то, что члены НАТО уже согласились на финансово затратный оборонный пакет, который, казалось бы, отвечает всем претензиям Трампа. Альянс планирует установить новую цель: тратить до 3,5% ВВП на "жесткую" оборону и 1,5% - на кибербезопасность и инфраструктуру (например, мосты и дороги для передвижения войск). Это, возможно, поможет Европе "пережить" саммит НАТО без новых взрывов со стороны Трампа, но не решает более глубокую проблему - его положительного отношения к России.

Что нужно объяснить Трампу

По мнению президента Финляндии Стубба, Европа должна понять мировоззрение Трампа относительно политики великих держав и развеять его иллюзии.

"Мы должны понять: внешняя политика США сейчас базируется не на Украине, а на глобальном соперничестве. Мы должны убедить американскую администрацию, что свободная торговля и общие правила лучше ситуативных "соглашений", и что мы - не потребители безопасности, а ее провайдеры", - сказал он.

По его словам, Трампа следует убедить, что Россия - не великая держава и не стоит того, чтобы бросать Украину.

"Россия больше не является великой державой в экономическом плане. Она меньше Италии, чуть больше Испании [по уровню экономики]. Ее военная цель - уничтожить суверенитет Украины. За три года она продвинулась менее чем на 1%. Ее ставка превышает 20%, резервы почти исчерпаны. Это те месседжи, которые следует доносить", - уверен он.

Между тем глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил мнение, что настоящая сила будущего - не Россия, а Европа и что к концу десятилетия Европа превзойдет Россию.

"Мы - 19-триллионная экономика, а Россия - триллионная. Даже без США мы тратим на оборону в 2,5 раза больше, чем Россия - на войну. Надо только тратить разумно и иметь волю к созданию боеспособной силы", - добавил он.

Однако, отмечает издание, все эти возможности могут быть воплощены в реальность не ранее чем через пять лет, а сейчас вопрос в том, имеют ли Европа и Украина достаточно ресурсов, чтобы заставить Путина переоценить цену победы.

Европейские лидеры боятся, что Трамп непоколебим в своих решениях и, оставив Европу защитником Украины, выбрал другой курс.

Выводы из последнего разговора Трампа и Путина

В Европе ошеломлены разговором Путина и Трампа, там опасаются предательства интересов Украины. Лидеры европейских государств считают, что президент США может заключить сделку с российским правителем, которая удовлетворит его максималистские требования и уступит интересы Украины в своей спешке прекратить боевые действия, писало Financial Times.

Издание The Times отметило, что надежды на санкции США против РФ стали еще более призрачными, ведь вместо того, чтобы ввести против России сокрушительные ограничения, на которые некоторые надеялись, президент Соединенных Штатов назвал свой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным "замечательным" и сказал, что Россия имеет "огромную возможность" вести бизнес с США, когда закончится война в Украине,

Телефонный разговор Трампа с Путиным 29 мая не стал прорывом - наоборот, он показал, насколько маловероятным сейчас является прекращение войны в Украине, считает CNN. Когда Трамп после этих переговоров объявил, что Украина и Россия теперь будут вести переговоры "как только они могут" о прекращении огня и, наконец, завершении войны, несмотря на то, что боевые действия продолжаются, он фактически поддержал подход Кремля.

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