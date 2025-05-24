Правоохранители предполагают, что РФ могла завербовать троих обвиняемых в поджогах.

Британские спецслужбы проверяют, может ли Россия быть причастна к поджогам объектов, связанных с премьер-министром Киром Стармером. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Как известно, в мае произошли поджоги дома Стармера в Кентиш-Тауне, на севере Лондона, а также автомобиля и жилой недвижимости, которыми он владел ранее. Полиция обвиняет в этом двух украинцев и гражданина Румынии, которые якобы сговорились с "другими неизвестными лицами".

Издание сообщило, что британские спецслужбы расследуют, могла ли РФ завербовать этих трех обвиняемых в поджогах, и сейчас обсуждаются варианты реагирования на такой поворот событий.

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Прокурор Сара Пшибильская заявила в суде, что вероятный сговор пока невозможно объяснить. В антитеррористической полиции не исключают различные мотивы преступления. В то же время, отмечается, даже если бы британские правоохранители пришли к выводу, что к поджогам причастна Россия, это не обязательно означало бы, что их заказал Кремль.

Один чиновник предостерег, что много различных версий событий все еще расследуются, и на этом этапе ничего не исключено.

В статье говорится, что в лондонской полиции отказались от комментариев. Не ответил на запрос и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Что известно о поджоге объектов, связанных со Стармером

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на понедельник, 12 мая, в доме премьера Британии произошел странный пожар. Очевидцы сообщили о громком взрыве перед возгоранием. Известно, что пламя повредило вход в дом. Пожар удалось локализовать в течение 20 минут, в результате инцидента никто не пострадал.

Впоследствии полиция Лондона арестовала 21-летнего мужчину в связи с подозрением в организации поджогов. Он находится под стражей. Говорилось, что его арест касается трех отдельных инцидентов: нападения на дом семьи Стармера, который сдается в аренду, поджога автомобиля и пожара возле дома, которым Стармер владел в 1990-х годах. Стало известно, что 21-летний задержанный является гражданином Украины по имени Роман Лавринович.

Также были задержаны 26-летний гражданин Румынии Станислав Карпюк и 34-летний гражданин Украины Петр Починок. Их обвиняют в сговоре и "повреждении пожаром имущества, принадлежащего другому лицу". Все трое были помещены под стражу.

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