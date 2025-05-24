Билли вынужден отменить запланированные концерты.

Известному американскому певцу и музыканту Билли Джоэлу диагностировали редкое заболевание. Об этом сообщает издание ВВС.

Отмечается, что у 76-летнего мужчины обнаружили нормотензивную гидроцефалию (НТГ) - это заболевание, которое вызвано скоплением жидкости в мозге и проявляется неупорядоченной походкой и проблемами со слухом и зрением. Из-за своего состояния артист отменил все запланированные выступления в Великобритании, Канаде и США до лета 2026 года.

"Мне искренне жаль разочаровывать нашу аудиторию, и спасибо за понимание", - отметил Билли.

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Известно, что Джоэлу стало хуже после недавних концертов. Медики рекомендовали воздержаться от любых выступлений и пройти лечение.

Что известно о Билли Джоэле

Билли Джоэл является одним из самых успешных соло-музыкантов за всю историю США. Он получил немало престижных наград, в частности, является пятикратным лауреатом премии "Грэмми" и включен в Зал славы рок-н-ролла в 1999 году. Самые известные его композиции - это "Piano Man", "We Didn't Start the Fire", "Uptown Girl" и другие.

Напомним, ранее звезда фильма "Форсаж" Дон Омар сообщил об онкологическом заболевании.

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