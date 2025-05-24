Датская разведка считает, что Россия сможет начать новую наземную войну в Европе уже через пять лет. Другие источники называют и два года.

Кремль активно расширяет армию, модернизирует военную инфраструктуру и готовит силы для возможной конфронтации с НАТО после завершения боевых действий в Украине, пишет The Telegraph.

Базы, аэродромы и новые войска

Новое спутниковое изображение зафиксировало колонны палаток, расширение баз и модернизацию арктических аэродромов вдоль границы с Финляндией и Норвегией. Это - сигнал возможного будущего противостояния.

"Мы видим подготовку к будущему, когда Россия вернет силы, воюющие в Украине. Но количество войск на наших границах будет расти", - заявил генерал-майор Сами Нурми.

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Москва меняет структуру войска

Россия восстановила Ленинградский военный округ, который охватывает территории возле Финляндии, Эстонии и Латвии. Бывшие бригады превращаются в дивизии численностью более 10 тысяч бойцов.

"Это продолжение военных планов до 2022 года и ответ на новые геополитические события, связанные со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО", - пояснил аналитик Эмиль Кастехельми.

Модернизация арктических баз, размещение стратегических бомбардировщиков и появление военных вертолетов в Мурманске свидетельствуют о желании Москвы укрепить позиции в Арктике.

"Арктика - это важный театр военных действий будущего. Это не изменится", - заявил генерал-майор Нурми.

Гибридная война продолжается

Финляндия фиксирует усиление гибридных атак: GPS-глушение, повреждение инфраструктуры и направление мигрантов к границе.

То, что происходит по ту сторону этой границы, является "первоочередной задачей", - заявил Ярмо Линдберг, экс-командующий армией Финляндии.

После вступления в НАТО в 2023 году Финляндия начала строительство 200-километровой пограничной стены. Первые несколько десятков километров уже возведены.

Генерал Нурми сказал:

"Мы вступили в НАТО, поэтому мы это предусматривали. Мы не хотим быть слишком паникерами... Наблюдение за событиями через границу было нашим ежедневным делом в течение сотен лет".

Что дальше?

Датская разведка считает, что Россия сможет начать новую наземную войну в Европе уже через пять лет. Другие источники называют и два года.

"Вопрос на миллиард евро - что Россия будет делать дальше. Мы знаем, что Россия всегда будет для нас угрозой. Мы будем готовы. Мы уже готовы", - отметил Ярмо Линдберг.

Запад спокоен: что говорит Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию спокойно:

"Совсем не обеспокоен. Финляндия и Норвегия будут в очень безопасном положении".

Угроза для НАТО со стороны России

На днях издание NYT опубликовало материал, в котором заявило, что после войны против Украины Россия может перебросить войска к границам НАТО. РФ строит базы и укрытия, и такая деятельность напоминает подготовку к передислокации значительных сил.

Ранее глава российской Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин даже заявил, что в случае противостояния между Россией и НАТО первыми пострадают страны Балтии и Польша. Эти государства он обвинил в "особой агрессивности" и "бряцании оружием".

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