Кремль активно расширяет армию, модернизирует военную инфраструктуру и готовит силы для возможной конфронтации с НАТО после завершения боевых действий в Украине, пишет The Telegraph.
Базы, аэродромы и новые войска
Новое спутниковое изображение зафиксировало колонны палаток, расширение баз и модернизацию арктических аэродромов вдоль границы с Финляндией и Норвегией. Это - сигнал возможного будущего противостояния.
"Мы видим подготовку к будущему, когда Россия вернет силы, воюющие в Украине. Но количество войск на наших границах будет расти", - заявил генерал-майор Сами Нурми.
Москва меняет структуру войска
Россия восстановила Ленинградский военный округ, который охватывает территории возле Финляндии, Эстонии и Латвии. Бывшие бригады превращаются в дивизии численностью более 10 тысяч бойцов.
"Это продолжение военных планов до 2022 года и ответ на новые геополитические события, связанные со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО", - пояснил аналитик Эмиль Кастехельми.
Модернизация арктических баз, размещение стратегических бомбардировщиков и появление военных вертолетов в Мурманске свидетельствуют о желании Москвы укрепить позиции в Арктике.
"Арктика - это важный театр военных действий будущего. Это не изменится", - заявил генерал-майор Нурми.
Гибридная война продолжается
Финляндия фиксирует усиление гибридных атак: GPS-глушение, повреждение инфраструктуры и направление мигрантов к границе.
То, что происходит по ту сторону этой границы, является "первоочередной задачей", - заявил Ярмо Линдберг, экс-командующий армией Финляндии.
После вступления в НАТО в 2023 году Финляндия начала строительство 200-километровой пограничной стены. Первые несколько десятков километров уже возведены.
Генерал Нурми сказал:
"Мы вступили в НАТО, поэтому мы это предусматривали. Мы не хотим быть слишком паникерами... Наблюдение за событиями через границу было нашим ежедневным делом в течение сотен лет".
Что дальше?
Датская разведка считает, что Россия сможет начать новую наземную войну в Европе уже через пять лет. Другие источники называют и два года.
"Вопрос на миллиард евро - что Россия будет делать дальше. Мы знаем, что Россия всегда будет для нас угрозой. Мы будем готовы. Мы уже готовы", - отметил Ярмо Линдберг.
Запад спокоен: что говорит Трамп
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию спокойно:
"Совсем не обеспокоен. Финляндия и Норвегия будут в очень безопасном положении".
Угроза для НАТО со стороны России
На днях издание NYT опубликовало материал, в котором заявило, что после войны против Украины Россия может перебросить войска к границам НАТО. РФ строит базы и укрытия, и такая деятельность напоминает подготовку к передислокации значительных сил.
Ранее глава российской Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин даже заявил, что в случае противостояния между Россией и НАТО первыми пострадают страны Балтии и Польша. Эти государства он обвинил в "особой агрессивности" и "бряцании оружием".