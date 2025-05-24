Организаторы Каннского кинофестиваля на короткое время остановили показы фильмов.

Канны в день закрытия самого известного кинофестиваля погрузились во тьму прямо перед вручением "Золотой пальмовой ветви". Из-за перебоев с электричеством в городе возникли серьезные проблемы.

Издание France24 пишет, что в Каннах отключились светофоры, мобильная и интернет-связь, а также под удар попала ж/д станцияю. При этом штаб-квартира кинофестиваля на короткое время осталась без света.

Организаторы заявили, что перешли на альтернативный источник питания, "что позволяет проводить мероприятия и показы в нормальных условиях, включая церемонию закрытия".

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По предварительной информации, блэкаут вызван пожаром, вероятно, поджогом, на близлежащей электроподстанции.

Отключение затронуло город Канны и близлежащие населенные пункты, оставив без света 160 000 домохозяйств, сообщил оператор французской системы передачи электроэнергии RTE.

По словам представителя компании, "расследуют поджог", добавив, что никаких арестов произведено не было.

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Из-за масштабного отключения света остановились метрополитены и железнодорожное сообщение в этих странах. При этом, хоть больницы в Испании и Португалии и оснащены генераторами, персоналу поручили выключить компьютеры для экономии. Сообщалось, что страны в один момент "потеряли" 10 ГВт электроэнергии.

20 мая Испания осталась без мобильной связи и интернета. Все ведущие провайдеры, включая Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil и O2, пострадали от перебоев. Кроме того, проблемы сказались на работе экстренных служб.

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