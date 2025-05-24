Независимая международная комиссия ООН зафиксировала рост количества случаев казней украинских пленных.

Только спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны зафиксировали более 150 случаев казней россиянами пленных украинских военных.

"Количество казней на поле боя растет: во многих случаях зафиксированы прямые приказы убивать пленных. Эти преступления - не единичные случаи, а составляющая целенаправленной политики со стороны руководства государства-агрессора - России", - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки.

Эту тенденцию подтверждает и Независимая международная комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине. В своем докладе от 19 марта 2025 года комиссией зафиксирован рост количества случаев, когда российские военные целенаправленно убивали или калечили украинских бойцов, которые сдались или пытались сдаться в плен.

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"Несколько российских дезертиров подтвердили, что получали приказ не брать пленных, а убивать их. Один из них привел слова заместителя командира бригады: "Пленные не нужны - расстреливайте на месте", - цитирует пресс-служба документ.

Отмечается, что специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней доктор Моррис Тидбол-Бинц в эфире CNN четко очертил ответственных за эти действия.

"Они бы не происходили с таким количеством и частотой без приказа - или, по крайней мере, согласия - от высшего военного командования, что в РФ означает должность президента", - сказал он.

Все собранные спецподразделениями ГУР данные о военных преступлениях передаются для дальнейших расследований украинским правоохранителям.

Казни украинских пленных армией РФ

Российские оккупанты систематически совершают военные преступления, убивая украинских военнопленных. Недавно Украина перехватила переговоры российских оккупантов, на которых четко прозвучал приказ "захватить командира и убить других". Это стало еще одним доказательством того, что командование РФ сознательно приказывает своим войскам казнить бойцов Силы обороны, которые сдаются в плен - такая тактика является жестким нарушением международного права.

В марте 2025 года в соцсетях распространялось очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам.

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