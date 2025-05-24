В больнице скончался 41-летний мужчина, который получил ранения при вчерашнем вражеском ударе.

Сегодня ночью оккупанты атаковали один из портов Одесской области, вследствие чего произошли разрушения. Также стало известно, что в больнице скончался мужчина, который получил ранения во время ракетного удара по Одесскому порту 23 мая.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, 24 мая ночью вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и попали по объектам припортовой инфраструктуры. Сейчас продолжается осмотр места происшествия, правоохранители документируют очередное военное преступление России.

Начато расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса). В правоохранительных органах УНИАН уточнили, что пострадавших во время этой дроновой атаки нет.

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В то же время глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что возросло количество погибших из-за ракетного удара, который 23 мая оккупанты нанесли по Одесскому порту.

"От полученных ранений, в больнице умер 41-летний мужчина", - написал чиновник в Telegram.

Таким образом, из-за ракетного удара по порту погибли трое гражданских людей. В областной прокуратуре УНИАН сказали, что состояние других раненых, которые находятся в больнице, пока стабильное.

Удар по Одесскому порту

23 мая россияне ударили двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" по Одесскому морскому торговому порту. Сразу местные власти сообщили, что погиб 40-летний сотрудник частного предприятия по транспортной обработке грузов. Также говорилось, что еще 8 человек получили ранения, из которых четверо - в тяжелом состоянии. Вечером стало известно, что в больнице скончался 71-летний одессит. В результате атаки повреждено машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника.

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