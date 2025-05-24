Установка ПВО противника превратилась в "факел".

На восточном направлении Силы обороны уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", стоимость которого составляет около 45 млн долларов. Как сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), это произошло на одном из ключевых направлений.

"Разведчики бригады артрозведки "Черный лес" обнаружили и скорректировали огонь по станции новейшего зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны врага средней дальности "Бук-М3" с боекомплектом", - рассказали военные.

Говорится, что вражеское средство ПВО было обнаружено на позиции перед выполнением стрельб.

ЗРК "Бук-М3" является одним из ключевых средств противовоздушной обороны российской оккупационной армии. Этот комплекс противник использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде. В "Хортице" акцентируют, что "Бук-М3" - самая современная модификация, радиус перехвата до 70 км. Ориентировочная стоимость такого комплекса ЗРК составляет 45 млн долларов.

На видео, которое обнародовали украинские защитники, можно увидеть, как комплекс противника превращается в факел, когда находился, вероятно, на открытой местности во время подготовки к стрельбе.

Уничтожение вражеской техники - другие новости

Как писал УНИАН, Силы обороны Украины дроном уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3 России, когда тот только что приземлился. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что стоимость такого самолета составляет около 100 миллионов долларов. Также генерал отметил, что в результате ударов по арсеналам противника объем использования артиллерийских боеприпасов сократился. Также тогда уничтожили несколько объектов, где хранили и готовили к запуску "Шахеды".

Еще Силы специальных операций во взаимодействии с ГУР, Ракетными войсками и артиллерией пустили на металлолом в российском тылу сразу 4 вертолета за раз - два Ка-52 "Аллигатор" и два Ми-8. Машины были на замаскированной позиции в Белгородской области, которую использовали как участок для "подскока" авиации.

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