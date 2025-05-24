Европейский союз рассматривает возможность отключения более 20 банков от SWIFT и запрета газопровода "Северный поток".

Европейский союз рассматривает возможность отключения более 20 банков от международной системы платежей SWIFT, снижения предельных цен на российскую нефть и запрет на строительство газопровода "Северный поток". Эти меры могут войти в новый пакет санкций, чтобы усилить давление на Москву для завершения войны против Украины.

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что решение о сроках введения потенциальных ограничений еще не принято. Санкции ЕС требуют поддержки всех стран-членов, и они могут измениться до того, как их официально предложат и одобрят.

Евросоюз также рассматривает возможность введения дополнительных запретов на транзакции примерно для двух десятков банков и введения новых торговых ограничений на сумму около 2,5 млрд евро, стремясь еще больше сократить доходы России и ее возможности получать технологии, необходимые для производства оружия.

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По словам источников, в рамках обсуждаемого пакета исполнительная власть блока также планирует предложить снизить предельную цену на нефть, установленную "Большой семеркой", примерно до 45 долларов. Этот шаг, вероятно, потребует поддержки со стороны США.

Важно, что план ЕС по введению санкций против газопровода "Северный поток" уже получил поддержку Германии. Ограничения придали бы вес позиции Европы, которая не желает возвращения российских трубопроводных поставок. Запрет также защитит Берлин от возможного давления со стороны США или России.

Кроме того, ЕС собирается расширить свои санкции в отношении теневого флота российских нефтяных танкеров и рассматривает возможность введения дополнительных ограничений в отношении кредиторов, которые, как считается, оказывают помощь военным действиям Москвы, а также российского фонда прямых иностранных инвестиций.

Блок также хочет включить в следующий пакет санкций положения, защищающие европейские фирмы от арбитража в рамках двусторонних инвестиционных договоров.

Санкции ЕС против РФ - последние новости

Евросоюз готовит новые ограничения против Москвы. Они могут быть направлены против финансового сектора РФ в рамках последней попытки союзников Украины оказать давление на Владимира Путина.

При этом издание Reuters писало, что Украина обратится к ЕС с предложениями, направленными на усиление изоляции Москвы, включая арест российских активов и введение санкций для некоторых покупателей российской нефти.

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