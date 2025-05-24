Ситуация "очень опасная", заявил обозреватель.

Российские войска разворачивают наступление на город Константиновка Донецкой области с трех направлений, рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

"Почему-то все спрашивают о Покровском направлении, забывая о Константиновке. На мой взгляд, сейчас именно Константиновка будет главной… Это очень опасная история, поскольку Константиновка - ворота к Славянско-Краматорской агломерации. Враг ставит задачу оккупировать Донецкую область и прорваться к Славянску и Краматорску, взяв Константиновку", - предупредил эксперт.

По его словам, на данный момент фиксируется продвижение россиян на восток от Константиновки к Часовому Яру, на запад, где они перешли дорогу, которая соединяет Бахмут и Покровск, а также они пытаются наступать со стороны Торецка, и у них есть успехи.

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Вместе с тем, как добавил Попович, сейчас все еще возникает вопрос, куда именно повернут россияне, - на Константиновку или на Покровск.

"Я думаю, что это будет Константиновка, но это вовсе не отменяет попыток врага продвигаться и на Покровском направлении. Там они угрожают выходом на админграницы Днепропетровской области", - напомнил обозреватель.

Летнее наступление России: актуальные новости

Напомним, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заялял, что главной задачей армии РФ этим летом станет попытка захватить Славянско-Краматорскую агломерацию. По его словам, наступление россияне будут вести сразу с трех сторон.

Военный эксперт Павел Нарожный высказывал мнение, что больше всего россияне будут сосредотачивать внимание на двух направлениях во время наступления летом:

"Первый, и наиболее горячий, это Покровск. Второй - это Сумская и Харьковская области".

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