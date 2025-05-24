Венгрию лишат права голоса, и это логичный ответ на ее политику в отношении Украины, - нардеп

Мезенцева-Федоренко считает, политика страны изменится в следующем году со сменой правительства. Тогда в Венгрии состоятся выборы.

Венгрия может потерять право голоса в Европейском Союзе из-за нарушения демократических принципов. Об этом заявила народный депутат Мария Мезенцева-Федоренко в эфире День.LIVE.

По ее прогнозу, влияние Будапешта на решения Евросоюза больше не будет соответствовать его внутренней политике.

"Венгрия будет лишена права голоса, и это логическое разъяснение той политики, которую проводит именно правительство Венгрии в отношении Украины и в целом Европейского Союза. Если ты страна-член, ты должна выполнять конкретные условия, должна стоять на принципе прав человека, не нарушать Конституцию и т.д.", - отметила Мезенцева-Федоренко.

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По мнению нардепа, политика страны изменится в следующем году со сменой правительства. Тогда в Венгрии состоятся выборы.

Впрочем, Мезенцева-Федоренко считает, что в ЕС найдется достаточно поддержки, чтобы лишить Венгрию права голоса. Это решение, по ее словам, нужно принимать срочно, особенно на фоне шпионского скандала с Украиной.

Шпионский скандал с Венгрией

Как писал УНИАН, СБУ впервые в истории разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб Украине. Задачей этой ячейки был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, изучение общественно-политических взглядов местных жителей и тому подобное. Задержаны два агента.

Сразу после этого в Венгрии вдруг нашлись "украинские шпионы". Однако быстро выяснилось, что это давние бизнес-партнеры Виктора Орбана, с которыми, очевидно, возник бизнес-конфликт.

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