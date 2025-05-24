Четыре месяца на прорыв: Россия стягивает войска к границе с Харьковом, - Sky News

Ситуация остается напряженной, но неопределенной. Российские войска стоят вблизи границы, но нет признаков немедленного масштабного наступления.

Российские войска скапливаются у северной границы Украины вблизи Харькова - второго по величине города страны. Аналитики и военные предполагают, что Россия может готовиться к новому наступлению, однако масштаб и направление этих действий пока остаются неясными, пишет Sky News.

После вытеснения украинских войск из Курской области, российские подразделения - численностью до 50 тысяч человек - сосредоточились сразу за границей с Харьковщиной.

По словам начальника штаба 13-й оперативной бригады Андрея Помагайбуса, враг пытается подтянуть свой личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести хотя бы какие-то штурмовые действия. В то же время он уверяет:

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"В общем, у них ничего не получается. Впрочем, существует явная подготовка к активным наступательным действиям со стороны врага".

Военный аналитик Sky News Майкл Кларк отмечает, что подготовка происходит на фоне завершения российской операции в Курской области: "Теперь, когда они вернули Курск, вопрос заключается в том, продолжат ли они наступление?"

Согласно оценкам экспертов, среди скопившихся вблизи границы сил могут находиться подразделения элитных войск, в частности десантники ВДВ. Кларк говорит:

"Если россияне оставили эти подразделения там, это будет означать, что они хотят, чтобы эти силы возглавили что-то другое".

В то же время перемещение тех же подразделений в Донецкую область, в Покровск, может свидетельствовать об отсутствии планов масштабного наступления именно под Харьковом.

Возможная цель - Харьков или Сумы

По словам профессора Кларка, Россия может готовиться к атаке либо на сам Харьков, либо на прилегающие территории, которые Украина освободила осенью 2022 года. Он подчеркивает, что непосредственное нападение на Харьков или Сумы будет крайне сложным из-за высокого уровня обороны этих городов. В частности, Харьков - город-крепость, который получил звание Города-героя Украины за сопротивление во время начала вторжения в 2022 году.

Несмотря на концентрацию войск, Кларк сомневается в способности России осуществить полномасштабное наступление этим летом: "Я думаю, что россияне фактически использовали силы, которые они могли бы использовать для стратегического наступления". Он добавил, что обе стороны сейчас задействованы в изнурительных боях, пожертвовав возможностью масштабного прорыва.

"Четырехмесячное окно" для Кремля

По оценкам военного эксперта Джеком Уотлингом из аналитического центра RUSI, Россия имеет примерно "четыре месяца", чтобы осуществить прорыв, прежде чем начнутся проблемы с погодой и ресурсами.

"Россиянам не хватает военных качеств, чтобы действовать быстро", - отмечает он, предполагая постепенное расширение боевых действий, а не стремительную механизированную атаку.

Уотлинг отмечает, что советские запасы техники, на которые до сих пор опиралась Россия, иссякнут к середине осени:

"Способность России компенсировать потери полностью будет зависеть от того, что она сможет произвести с нуля".

В этом контексте потенциальные новые санкции со стороны Запада могут серьезно повлиять на российскую способность продолжать наступление.

Война - что известно о планах РФ

Как сообщал УНИАН, 22 мая инициатор войны против Украины Владимир Путин поручил создать вдоль границы Украины и РФ так называемую "буферную зону безопасности".

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что заявление Путина о "буферной зоне" доказывает наглядно, что именно Путин и Россия являются препятствием для мирных усилий сейчас и именно на них надо усиливать давление всех форм для того, чтобы принуждать РФ и Путина к миру и полному длительному прекращению огня.

14 мая пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Игорь Лизогуб сообщил, что оккупанты продолжают попытки продвинуться вглубь украинской территории на Харьковщине.

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